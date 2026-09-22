Handgeschakelde Porsches blijven, de manier waarop verandert wellicht

De handbak. Je kan er inmiddels boeken over schrijven. Niet alleen over de fijnste auto's met handbak, ook over de eeuwige strijd tussen een kleine groep puristen en een grote groep kopers. Daar een sportwagen met handbak echt nog wel kan verkopen onder de juiste omstandigheden, is het aantal automaten een stuk groter. Meerdere merken lijken daarom brood te zien in een 'neppe' handbak en daar mag je Porsche wellicht ook onder scharen.

Het probleem is als volgt. De handbak was ooit dé oplossing voor schakelen, want een auto moest handmatig in de hogere versnelling worden gezet om goede snelheden te bereiken. Toen bleek dat je deze handeling kon automatiseren, was de consument die een auto zag als een stuk gereedschap vrij snel om. Toen bleek dat deze handeling dusdanig goed geautomatiseerd kan worden dat het gewoon op elk meetbaar vlak beter én makkelijker werd, was het merendeel van de wereld om. Het resultaat? Op grote schaal kiest niemand meer een handbak en heeft vrijwel elke moderne auto de optie voor een automaat, vaak niet eens een handbak meer. Omdat de markt erom vraagt.

Dat is echter de markt voor auto's die in grote aantallen worden verkocht. Waar de handbak nog wel werkt is in de nichewereld van sportwagens. Porsche blijft goede zaken doen met de Carrera T en GT3 handbak, de enige twee handbakken die er nog zijn. Elke andere Porsche is inmiddels enkel voorzien van de pijlsnelle PDK-bak. Nogmaals blijft het zo dat op elk meetbaar vlak de PDK gewoon beter is. Het enige wat je niet kan meten: gevoel. Het gevoel van een handbak en een koppelingspedaal is alles wat telt.

Ferrari- en Koenigsegg-oplossing

Koenigsegg en nu Ferrari hebben een ultimatum voor die gevoelsmensen. Het gevoel telt? Prima, dan krijg je gevoel. Een echt koppelingspedaal en een echte handbak met H-patroon. Alleen dan drijven ze geen versnellingsbak aan, maar de computer. Ja, dankzij pijlsnelle signalen kunnen de handbakken uit de Koenigsegg CC850 en de Ferrari 12Cilindri Manuale voelen alsof het echte handbakken zijn, maar het is eigenlijk maar een override van de reeds bestaande DCT-bak. Toch moet je zelfs als doorwinterde purist toegeven dat je niet echt logische argumenten meer kan verzinnen als ook het gevoel nu overgenomen wordt.

Het voordeel van zo'n gesimuleerde handbak is dat het (vooral in het geval van Ferrari) een toevoeging is aan de reeds bestaande bak, geen gloednieuw ontworpen transmissie. Dat scheelt ontwikkelingskosten voor iets dat veel autofabrikanten zien als trekken aan een dood paard. Het grootste voordeel voor de gebruiker is dat je de combinatie van handbak en automaat krijgt. Lekker sturen met je eigen controle over de versnellingen en dan op de terugweg in de file lekker de auto zelf laten schakelen. Wederom: rationeel eigenlijk geen speld tussen te krijgen.

Porsche registreert nep-handbak

Vandaar dat Porsche ook interesse lijkt te tonen in de nep-handbak. Er duikt een patentaanvraag vanuit Porsche op waarin het idee van meerdere transmissies in één geregistreerd wordt. Het is geen regelrechte kopie van de Ferrari-bak, want ondanks grotendeels dezelfde functionaliteit houdt Porsche de schakelflippers achter het stuur. Het is dus echt de combinatie van alles tegelijk. Terwijl de handbak zelf niks anders doet dan via shift-by-wire een computer aansturen.

Hybride handbak?

Dat levert voor Porsche overigens nog een voordeel op als je kijkt naar de toekomst van de handbak. De Porsche 911 GTS is één van de 911'en die zijn handbak verloor en dat heeft te maken met het feit dat deze nu hybride is. Met deze half-automaat-half-handbak kan Porsche het weer zo ontwikkelen dat hij ook op de hybride modellen past. Hybride handbak? Het zou kunnen op deze manier.

Goed, we willen puristen niet helemaal de grond in trappen. Weet wel dat er nog maar weinig echt logische argumenten overblijven om niet lekker gesimuleerd te gaan schakelen. We zijn dan ook vooral benieuwd hoe zoiets rijdt voordat we een definitief oordeel kunnen vellen. Aangezien de 12Cilindri M nog even op zich laat wachten: heeft iemand een Koenigsegg te leen voor Wouter?

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