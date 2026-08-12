Porsche verlaat VW en gaat verder met Xpeng

Als je denkt aan het verlaten van een zinkend schip, dan schiet waarschijnlijk de situatie bij Volkswagen te binnen. Het water staat het Duitse concern niet meer aan de lippen, maar komt tot de oogleden. Perfecte timing voor Porsche om over te stappen naar Chinese partners.

Voordat je helemaal uit je vel schiet: Porsche blijft gewoon onderdeel van de Volkswagen Group, hoe jammer het merk dat misschien zelf ook vindt. De Stuttgarters zoeken enkel de hulp van Xpeng bij het compenseren van de CO2-uitstoot van alle voertuigen die ze produceren. Met andere woorden: Porsche gaat de uitstoot van 2026 en 2027 samen poolen met die van Xpeng om daarmee niet door de Europese Commissie op de vingers getikt te worden.

Porsche helpt (niet) mee

De overstap van Porsche helpt de hele VW Group met het halen van de emmissiedoelstellingen, aangezien Porsche daar niet meer onder geteld wordt. Ook is de sportwagenfabrikant niet bepaald een positieve invloed op de algehele uitstoot. De verkoop van elektrische auto's hapert bij het merk, terwijl tegelijkertijd de focus naar de ouderwetse verbrandingsmotor wordt verlegd.

Het hele concern kreeg vorig jaar al een boete omdat het de gestelde richtlijn van 93,6 gram per kilometer overschreed met 6,4 gram. En gezien de richtlijnen zowel dit jaar als volgend jaar stricter worden, is alle hulp welkom.

1,5 miljard euro aan boetes

Mocht je je afvragen wat VW moet neertikken voor het niet halen van de Europese doelstellingen? Daarop geeft CFO Arno Antlitz graag antwoord: het concern verwacht elk jaar tussen de 400 en 500 miljoen euro aan boetes te moeten betalen. In totaal dus een grove 1,5 miljard euro dat het bedrijf nu eigenlijk niet kan missen.

Maar het samenwerken met Xpeng is vermoedelijk ook niet helemaal gratis. Wat de Chinese partner van Volkswagen ervoor vraagt, blijft helaas onduidelijk. Maar je kunt er donder op zeggen dat dit aanzienlijk minder is dan de boetes die VW verwacht te betalen.

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