Porsche wil op dieet en deze luxe optie betaalt de prijs

Bij Porsche weten ze als geen ander dat gewicht vijand nummer één is. Daarom pleuren ze al decennia achterbanken, isolatiemateriaal en andere zaken die volgens de ingenieurs uit Stuttgart blijkbaar niet essentieel zijn uit hun sportwagens. Nu is er een nieuw slachtoffer gevonden. En nee, voorlopig hoef je de optie niet helemaal uit de configurator te schrappen.

Zelfs de stereo moet op dieet

Porsche heeft namelijk een manier gevonden om zijn Burmester-audiosysteem lichter te maken. Want waarom zou je alleen besparen op zaken als stoelen en velgen als er ook ergens diep verstopt een versterker zit die misschien wel een paar gram te veel weegt? De oplossing heet galliumnitride, of kortweg GaN. Dat is een type halfgeleider dat efficiënter werkt dan de traditionele siliciumvariant. Daardoor gaat er minder energie verloren als warmte en hoeven de onderdelen rondom de versterker minder groot en zwaar te zijn.

Het resultaat is volgens Porsche een compactere en vooral lichtere versterker, zonder dat je daarvoor hoeft in te leveren op vermogen. Sterker nog: de eerste toepassing betreft een 400 watt sterke subwooferversterker voor het Burmester 3D High-End Surround Sound System. Geen reden voor totale paniek dus.

De koelplaat kan dankzij de techniek volgens Porsche zo'n 20 procent lichter worden. Ook andere onderdelen kunnen kleiner worden uitgevoerd.

Vanaf 2027 in een Porsche

De techniek komt niet uit het niets. Porsche begon namelijk in 2023 al te onderzoeken of GaN geschikt kon worden gemaakt voor gebruik in een auto en startte in 2024 een ontwikkelingsprogramma met de Universiteit van Stuttgart.

Vanaf 2027 moet de technologie zijn debuut maken in een nog niet nader genoemde Porsche. Het merk claimt daarbij dat het om de eerste productierijpe high-end audio-installatie voor auto's met galliumnitride-technologie gaat. GaN is trouwens geen compleet nieuw ding ofzo. De techniek wordt al langer gebruikt in bijvoorbeeld USB-laders, tablets, satellieten en blauwe leds. Maar Porsche ziet blijkbaar genoeg voordelen om de techniek nu ook naar de wereld van peperdure audio-opties te brengen. Begrijpelijk ook.

En het gaat waarschijnlijk niet bij de stereo blijven. Porsche onderzoekt namelijk ook toepassingen in hoogspanningssystemen. Vooral elektrische auto's zouden hiervan kunnen profiteren.

Bij Porsche telt blijkbaar echt alles

Hoeveel gewicht een complete Porsche uiteindelijk daadwerkelijk bespaart, zeggen ze natuurlijk niet. Verwacht in ieder geval geen Carrera die ineens 50 kilo lichter is omdat de Burmester-installatie aan de Ozempic zit.

Maar het laat wel zien hoe serieus Porsche gewichtsbesparing neemt. Bij sommige merken is een audio-installatie gewoon een manier om je favoriete muziek wat harder te zetten. Bij Porsche is het blijkbaar ook een technisch probleem dat opgelost moet worden.

Dus mocht je in 2027 een nieuwe Porsche configureren en de Burmester-optie aanvinken: geen zorgen. De muziek blijft gewoon. Alleen je versterker is wat lichter.

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