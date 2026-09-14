Had Verstappen kunnen winnen als hij zijn plaats niet had afgestaan?

Max Verstappen verwachtte weinig van zijn race in Madrid en weinig enerverend was het ook. De enige actie was in bocht 1 van ronde 1. Zijn team vertelde hem om twee plekken cadeau te geven, maar was dat wel de beste keuze?

Wat is er aan de hand?

Voor wie het niet heeft gezien, hier eerst een stukje context. Bij de GP van Spanje die gisteren werd verreden, kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar vlak na de start tegen in de eerste chicane. Er was te weinig ruimte voor twee auto’s dacht Verstappen waardoor hij de chicane aan de binnenkant afsneed en zo Hamiltons Ferrari inhaalde.

Verstappen verklaarde op de boordradio dat hij aan de kant ging omdat Hamilton anders tegen hem aan zou rijden. Feit blijft dat Verstappen voor de bocht achter Hamilton lag en bij het uitkomen van de bocht ervoor. De Red Bull heeft de Ferrari dus naast de baan ingehaald, wat niet mag.

Red Bull neemt het zekere voor het onzekere: nog voor de stewards met een straf kunnen komen, krijgt Verstappen de opdracht om Hamilton voor te laten. Intussen is Verstappen ook al voorbijgegaan aan Kimi Antonelli en heeft een gat van zo’n drie seconden geopend naar Hamilton. Toch besluit Verstappen gehoor te geven aan zijn team en zowel Antonelli als Hamilton voor te laten.

Had Verstappen aan de kant moeten gaan?

Hoewel Verstappen een goed punt heeft met vermijden van een mogelijke botsing vrees ik dat dat de inhaalactie niet rechtvaardigt. Daar ligt wat mij betreft ook niet de discussie. Het zit hem meer in het feit of Red Bull niet beter Verstappen had moeten laten doorrijden. Ik heb de beelden even teruggekeken: Verstappen zit vlak voor hij van gas gaat 2,5 seconden achter raceleider Norris. Nadat hij Antonelli en Hamilton voorbij heeft gelaten, is het gat naar Norris 6,5 seconden. Verstappen verloor dus vier seconden.

Dan de straf. Volgens het F1-reglement krijg je voor het “verlaten van de baan en een blijvend voordeel behalen” een 10-secondenstraf. Maarrr er staat ook: “vijf seconden in het geval van verzachtende omstandigheden’’. Een Ferrari die op je af komt gestuiterd in de eerste bocht van de eerste ronde lijkt me zeker een verzachtende omstandigheid.

Laten we er dus vanuit gaan dat Verstappen een vijf-secondenstraf had gekregen. Omdat inhalen zo goed als onmogelijk was (er waren maar vier inhaalacties op de baan!) is je positie op de baan net zo belangrijk als in Monaco. Verstappen had in dit geval lekker achter Norris kunnen blijven hobbelen en de straf in kunnen lossen bij de pitstop onder de VSC. Het is dan de vraag of hij het gat met Antonelli had kunnen vergroten naar vijf seconden. Aangezien Norris buiten de seconde van Verstappen zat en Antonelli achter Verstappen binnen een seconde (en daardoor Overtake-modus beschikbaar had) denk ik niet dat dat Verstappen zou lukken.

Verstappen over het incident

De Red Bull-coureur in kwestie kijkt zelf uiterst rustig terug op de situatie, al blijft hij wel bij zijn mening over het aan de kant gaan voor Antonelli en Hamilton. Tijdens de persconferentie na de race zegt Verstappen: Verstappen: “Als ik daar was gebleven, had ik zeker contact gehad. Dan had mijn race in bocht 2 al voorbij kunnen zijn, en daarom ben ik blij met waar we nu staan.’’ Later zegt hij bij Viaplay: “Discussies kan je oneindig voeren, dus laten we het daar maar bij houden. Ik heb hem de plek gegeven. Het is prima zo." Zo gelaten en timide kennen we Verstappen toch niet? Ook niet richting zijn team.

Hoe dan ook, de baas van dat team is achteraf blij met de beslissing om twee plekken op te geven. Laurent Mekies zegt: “Het is beter om de pijn op dat moment te verdragen en later terug te vechten, dan te wachten en een zwaardere straf te riskeren. We zouden simpelweg een straf van vijf of tien seconden hebben gekregen. En natuurlijk, als je je racescenario's met een safety car of andere omstandigheden kunt voorstellen, kan dat je veel meer kosten dan een of twee posities. Gelukkig gaf Max de positie weg voordat Lewis uitviel en kon hij vanaf dat moment de strijd voortzetten. Natuurlijk is het frustrerend, maar eerlijk gezegd denk ik dat P2 het allerbeste resultaat was dat we vandaag hadden kunnen behalen.’’

De conclusie: had Verstappen kunnen winnen als hij de plekken niet had afgestaan? Ik denk persoonlijk van niet. De straf is zo goed als onvermijdelijk. Nu verloor Verstappen vier seconden terwijl hij met een straf minimaal vijf seconden had verloren. Wat denk jij?

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