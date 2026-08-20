Zo veel spaarvarkens moet je stukslaan voor de Revuelto SV

Toen de onthullingen rondom Monterey Car Week ons om de oren vlogen, trok Lamborghini het doek van de Revuelto SV. Eigenlijk best een voorspelbare onthulling, alleen de specs en het precieze uiterlijk waren een verrassing. Niet alle specs werden direct onthuld, bijvoorbeeld de prijs houdt Lamborghini nog even onder de pet. Totdat er een document lekte wat aantoont hoe veel de Revuelto SV gaat kosten. Dat is geen laag bedrag.

Om mee te beginnen: nee, een Revuelto is nooit een goedkoop grapje. In Nederland mag je ruim 650.000 euro aftikken voor de V12-Lambo en dat is voordat je het ruime assortiment opties hebt bekeken. Er zijn Revuelto's in Nederland die het miljoen benaderen. Dat je dus een flink bedrag moet betalen voor de nieuwe, gepeperde versie, dat lijkt duidelijk. Alleen hoe veel? Dat laat Lamborghini nog niet los. Een Instagrammer onder de naam @t3cobi wel.

Driekwart miljoen

De specificatie van de verzamelaar in kwestie komt uit op 948.000 dollar(!), ruim 810.000 euro. Dat is eigenlijk niet representatief, maar gelukkig bevat het gedeelde document ook een basisprijs. Die komt uit op 741.172 dollar, omgerekend 635.000 euro. Nog steeds niet representatief, want dat duikt dus onder de Nederlandse basisprijs. Nee, het enige getal waar we iets van voorspellingen over kunnen doen, is het verschil tussen een normale en een SV in de VS. Dat komt uit op 133.000 dollar, zo'n 114.000 euro. Tel dat op bij die 650.000 euro die de auto in Nederland kost en de SV gaat naar alle waarschijnlijkheid alles vanaf 764.000 euro kosten.

Om even een beeld te geven: je krijgt met de Revuelto SV van Lamborghini 50 extra pk's, maar vooral een vrij heftige koppeltoename naar 1.420 Nm. De SV is de 'circuitversie' met dus herziene aerodynamica en een grote spoiler, alsook allerlei manieren om gewicht te beperken. Dat onder de naam Super Veloce, een naam die al mee gaat sinds de Miura (de Countach was de enige die hem nooit gebruikte).

De naar verwachting 760.000 euro kostende Revuelto SV wordt gebouwd in oplage van 1.963 stuks. Vergeleken met eerdere SV's is dat vrij ruim. Van de Aventador SV kwamen 600 coupés en 500 Roadsters, van de Diablo en Murciélago werden 350 stuks beoogd. De Murciélago bleef echter steken op 186 SV's vanwege de vroeger-dan-bedoelde overgang naar de Aventador. De Miura SV is het zeldzaamst met 150 stuks. De Revuelto SV wordt dus duur en ook al is 1.963 stuks niet perse gewoontjes, het zijn er verrassend veel.

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