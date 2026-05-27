De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé is VEEL goedkoper dan zijn Porsche-concurrent

Al het autonieuws wordt deze dagen ondergesneeuwd door een Italiaanse EV die je misschien wel voorbij hebt zien komen, maar ook de sportieve elektrische Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kreeg het flink te verduren op het internet. Niet alleen vanwege zijn uiterlijk, maar ook door het neppe V8-geluid dat hij produceert. Kan een zacht prijs de mening van de reaguurders nog bijstellen?

AMG maakt vandaag de vanafprijzen van de GT 55 en 63 4‑Door Coupé bekend. Nog even opfrissen: de instapper krijgt een schamele 816 pk en 1.800 Nm aan koppel. Voor het echte werk moet je bij de 63 zijn die 1.169 pk en 2.000 Nm aan vermogen en koppel heeft. Beide auto’s halen inclusief Drivers Package een topsnelheid van 300 km/u.

De Nederlandse prijs van de Mercedes-AMG GT 4 Door Coupé

De configurator van het nieuwe model staat ook meteen online, dus je kunt al naar hartenlust een gedroomde of juist vervloekte GT samenstellen. Het bedrag dat je minimaal moet neerleggen in Nederland deelt AMG ook. Voor de Mercedes-AMG GT 55 4-Deurs Coupé ligt de Nederlandse prijs op 154.542 euro. De Mercedes-AMG GT 63 4-Deurs Coupé is in Nederland leverbaar vanaf 189.632 euro. Ik weet het: nog steeds onwijs veel centen, maar je moet het in perspectief zien.

Neem nou de Porsche Taycan Turbo GT . Dit is de geboren tegenstrever van de nieuwe AMG. Die Porsche kost in Nederland minimaal 250.600 euro. Ruim 60.000 euro meer dus, met ook nog eens 61 pk minder! De Audi RS e-tron GT performance gaat dan wel weer voor minimaal 164.990, maar die elektro-aandrijflijn zorgt voor 'maar' 925 pk. Oftewel: van de Duitse merken doet AMG het qua prijsstelling alvast goed.

Andere concurrenten?

Kijk je naar automerken met een sportieve EV buiten de Duitse grenzen, dan krijgt de vierdeurs coupé het al wat lastiger. De Polestar 5 Performance met 884 pk gaat bijvoorbeeld voor tenminste 145.300 euro. De Lotus Emeya doet ook nog mee. In Nederland betaal je voor de sterkste uitvoering (de 900 Sport met 918 pk) tenminste 150.615 euro. Waar zou jij voor kiezen?

