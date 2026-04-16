Prijs vernieuwde Mercedes EQS: kost wat, maar dan heb je ook wat

De elektrische instapper van Mercedes – de CLA – heeft 800V, terwijl het vlaggenschip – de EQS – nog met 400V rondreed. Dat kan natuurlijk niet. Met een ingrijpende update van de EQS heeft Mercedes dit rechtgetrokken. En we kunnen nu ook vertellen wat ‘ie moet kosten.

Instapper

We zullen niet om de hete brij heen draaien: voor minder dan een ton is de EQS niet meer te krijgen. De vernieuwde EQS is er vanaf €101.307. In het begin had je nog een instapper voor 90 mille, maar de specs zijn wel aanzienlijk verbeterd.

De instapper is nu de EQS 400. Dan heb je al meteen een 112 kWh accu, die goed is voor 798 kilometer range. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Het vermogen van deze versie is 367 pk. Dankzij de 800V-technologie kun je nu aanzienlijk sneller laden dan voorheen, met 330 kW.

Doorsparen?

Met de EQS 400 kom je weinig te kort, maar het kan toch lonen om nog even €7.260 door te sparen. Dan heb je namelijk de EQS 450+. Die heeft een nóg grotere accu, met een capaciteit van 122 kWh. Daarmee kom je 907 kilometer ver. Je kunt ook nog iets sneller laden (met 350 kW) én je hebt 408 pk. Tot slot zijn er nog twee varianten met de grotere accu: de EQS 500 en de EQS 580. Deze hebben beide twee elektromotoren en vierwielaandrijving, wat resulteert in respectievelijk 476 en 585 pk.

Hieronder alle versies overzichtelijk op een rijtje:

Mercedes EQS 400 (367 pk, 798 km range): €101.307

Mercedes EQS 450+ (408 pk, 907 km range): €108.567

Mercedes EQS 500 4Matic (476 pk, 856 km range): €117.642

Mercedes EQS 580 4Matic (585 pk, 856 km range): €135.792

(Nog) geen gek stuurtje

Naast de upgrade van 400V naar 800V is een van de belangrijkste vernieuwingen de introductie van steer-by-wire en een ‘yoke’-stuurtje. In de configurator zie je echter nog gewoon een ouderwets stuurtje. Dat komt omdat deze technologie pas later leverbaar wordt. Sowieso is het optioneel, dus als je geen zin hebt in steer-by-wire dan hoeft het ook niet.

Wil je zelf losgaan in de configurator? Dat kan, op de website van Mercedes.