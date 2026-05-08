Was te verwachten: prijzen van tweedehands EV's zijn bijna een tiende gestegen

Weet je nog dat autoverkopers steen en been klaagden dat ze niet van hun elektrische voorraad afkwamen? Die tijd is blijkbaar voorbij nu benzine wel erg duur is geworden. Waar je eerst kon afdingen, is de gemiddelde prijs voor een tweedehands EV nu met 7,55 procent gestegen.

Dat meldt AutoScout op basis van eigen cijfers die het meet over het hele aanbod op het platform. Het zag de gemiddelde prijs van een zoemmobiel naar 34.515 euro stijgen. Dit was in maart nog 32.091 euro. Dat de prijsstijging hangt aan de stijgende peutprijzen is ook te zien aan het feit dat de prijzen van elke andere aandrijflijn dalende is. Zo werd de benzineauto's 0,37 procent goedkoper. Merkbaar? Nee. Maar een daling is een daling...

Hoewel er dus wat meer gevraagd wordt voor een EV, betekent het blijkbaar niet dat de massa de deur bij de verkopers platloopt. Het aantal occasionverkopen aan eindgebruikers daalt in april namelijk met 1,7 procent. Onderlinge verkoop tussen particulieren daalde zelfs met 4,3 procent.

Restwaarde neemt minder hard af?

Als de vraag naar tweedehands EV's stijgt, dan is men blijkbaar bereid om er meer voor te betalen. Iets wat dan blijkbaar positief uitpakt op de restwaarde. Die pakt ineens veel hoger uit voor veel elektrische occasions, meldt Autotelex.

Betekent dat dan je nu met gerust hart een gebruikte elektromobiel kunt kopen zonder dat je daar belachelijke afschrijving op de koop mee moet nemen? Niet helemaal. Volgens het autobedrijf geldt het alleen voor gevestigde merken. De Chinese nieuwkomers profiteren niet mee. Die moeten zich toch nog bewijzen in de ogen van de skeptische Nederlander.