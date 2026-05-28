Prijzen van tweedehands EV’s gaan nóg harder door het dak

Met de peperdure benzine van dit moment is een elektrische auto opeens zo gek nog niet. De vraag naar elektrische occasions is dus gestegen en dat is ook heel duidelijk terug te zien in de prijzen.

Eerder deze maand schreven we al dat de prijzen van elektrische occasions met 7,6% zijn gestegen, op basis van cijfers van Autoscout. Maar wat blijkt? De prijzen zijn nog harder gestegen. Vroemie heeft een breder onderzoek gedaan op vijf grote autoplatforms, waaronder Marktplaats en Autoscout.

Hieruit blijkt dat de prijzen van elektrische occasions met maar liefst 11,1% zijn gestegen sinds maart. Een gemiddelde elektrische occasion kost in mei € 23.264. Je zou misschien denken dat een benzineoccasion dan mínder waard wordt, maar die prijzen bleven gelijk.

Populairste segment

Mensen shoppen vooral in de categorie € 15.000 tot € 25.000 want daar zijn de prijzen het hardst gestegen (+17%). In deze prijsklasse kun je auto’s als een Volkswagen ID.3, een Kia Niro of een Skoda Enyaq op de kop tikken. Dit zijn gewilde modellen op de occasionmarkt. Er is ook al een ruim aanbod van Tesla Model 3’s onder de 25 mille.

We hebben geen specifieke cijfers van Chinese auto’s, maar we hebben een vermoeden dat die iets minder hard gestegen zijn. Zoals we gisteren schreven, daalt de restwaarde van Chinese auto’s namelijk twee keer zo hard als die van andere EV’s.

Bron: Vroemie

Foto: Volkswagen ID.3 op Marktplaats

