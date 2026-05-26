BYD reageert op ID. Polo met hybride hatchback voor Europa!

Het compacte B-segment in Europa krijgt er een zeer opmerkelijke speler bij. BYD brengt de Dolphin G DM-i naar ons continent. Waar de normale Dolphin een pure EV is, gooit deze nieuwe variant het over een andere boeg: het is - volgens BYD - de allereerste plug-in hybride in het segment van de compacte hatchbacks.

Het geheim van deze compacte Chinees zit hem in BYD's zogenaamde Dual Mode (DM-i) technologie. De focus ligt op elektrisch rijden, maar zodra de batterij leeg is, springt de verbrandingsmotor bij. Met een volle accu en benzinetank moet je 1.000 kilometer aan een stuk kunnen halen. Er is niemand die 1.000 kilometer achter elkaar in een kleine betaalbare hatchback wil rijden, maar toch: puik werk, BYD.

Nog een primeur

Naast de eerste PHEV in deze klasse is dit de eerste BYD die het Chinese merk specifiek maakt voor de overzeese markten, waaronder Europa. Het bakje meet 4,16 meter in de lengte en is 1,83 meter breed. Het formaatje Polo dus.

De officiële en volledige lancering van de BYD Dolphin G DM-i staat gepland voor juni 2026. In de komende weken zal BYD de exacte uitrustingsniveaus, de specificaties van de batterij (en de puur elektrische actieradius) en uiteraard de prijzen bekendmaken. De eerste leveringen rollen naar verwachting al tegen het einde van de zomer (de herfst) de Europese showrooms in.