Car of the Year 2027 shortlist: winnaar sowieso een EV

Een primeur voor de 63e editie van de Car of the Year verkiezing. De shortlist is bekend en één ding is zeker: de winnaar van de Car of the Year 2027 prijs is volledig elektrisch.

De jaarlijkse verkiezing van de internationale auto van het jaar vindt al plaats sinds 1964 en het is in 2027 de beurt aan de 63e editie. Vandaag is de shortlist bekend gemaakt en dat betekent dat één van de zeven auto's op die lijst de winnaar gaat zijn. Dat kan nog alle kanten op, maar in ieder geval is het dus een volledig elektrische auto. Precies wat je eigenlijk wel kunt verwachten in deze tijd.

© caroftheyear.org

De genomineerden

Zeven auto's dus waar de gerenommeerde autojournalisten een keuze uit moeten gaan maken. Voor Nederland zijn dat de onvolprezen Jaco Bijlsma namens Autovisie, Peter Hilhorst namens de Telegraaf en Frank Buma namens de ANWB.

Uit welke auto's mogen ze gaan kiezen? Nou zoals je op bovenstaande plaatje kunt zien zijn dat de BMW iX3, de Cupra Raval, de Hyundai Ioniq 3, de Kia EV2, de Renault Twingo, de Volkswagen ID.Polo en de Volvo EX60. Eén van deze zeven gaat er straks vandoor met de gewilde bokaal en mag zijn marketing machine vol gaan gooien met Car of the Year uitingen.

De winnaar

De winnaar mag de titel overnemen van de Mercedes-Benz CLA die vorig jaar met de beker naar huis ging. Dat was geen volledig elektrische auto, de winnaar van 2024 (Renault Scenic) en de winnaar van 2025 (Renault 5 E-tech) waren dat wel. Niet gek dat Renault er met de Twingo wederom bij zit! Doen die Fransen toch best prima.

Hoe nu verder? Nou het illustere Nederlandse trio mag op 25 en 26 november lekker naar het Balocco circuit in Italië waar ze de zeven finalisten stevig aan de tand mogen gaan voelen om hun keuze te gaan maken. Ze moeten dan 25 punten gaan verdelen over alle finalisten. Als al die punten van alle juryleden uit alle landen zijn opgeteld is er een winnaar. Op 8 januari 2027 zal op de Brusselse Motor Show (het Salon!) de winnaar bekend worden gemaakt.