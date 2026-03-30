Nederlandse Porsche Exclusive Traktor Manufaktur heeft primeur!

De komende dagen mag je veel primeurs en bekendmakingen verwachten in de autowereld. Porsche Centrum Groningen grijpt ook dit moment aan voor een wereldwijde Porsche-première. De Porsche-handelaar introduceert het Porsche Tractor Approved-label.

De link tussen de 911-bouwer en landbouwvoertuigen is minder vergezocht dan je misschien denkt. ‘’Een groot deel van de oorsprong van het merk ligt in de landbouwmechanisatie. Met dit label brengen wij dat erfgoed tot leven en maken we het direct beschikbaar voor liefhebbers’’, schrijft het Porsche-centrum.









De Porsche-trekkers waren oorspronkelijk onderdeel van het submerk Porsche-Diesel. Na een twijfelachtige periode met overheidsprojecten in de jaren '30 en '40 ging de productie pas echt lopen in de jaren '50. We kennen allemaal nog wel de P111 en de Junior. En wie had er vroeger thuis niet een P 144 met 44 pk staan? Met het label heb je het bewijs dat je trekker uit de Porsche-stal komt.

Woensdag begint het trekkerbal

De tractoren van de noorderlingen zijn standaard modellen, maar er zijn er ook een paar die uit de Porsche Exclusive Traktor Manufaktur-afdeling komen. Volgens de verkopers groeit de vraag naar deze iconische trekkers. Vanaf aanstaande woensdag is het aanbod Porsche tractoren in Groningen. Die woensdag is, 1 april. Die zag je niet aankomen, hè?