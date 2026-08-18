Prins Bernhard beweert dat Dutch GP niet rendabel is, maar vulde wel zijn zakken

De kans dat de Formule 1 ooit nog terug zou keren leek lange tijd zo goed als nul. Toch heeft prins Bernhard het voor elkaar weten te krijgen. Het was leuk zo lang het duurde, maar nu is het feest in Zandvoort toch weer (bijna) voorbij.

In een interview met Formule 1 Magazine legt de pandjesprins uit waarom de Dutch GP niet meer zo interessant is. “Zelfs als je alle tickets verkoopt, dek je daarmee maar ongeveer de helft van het budget. Dat verklaart ook waarom de prijzen zo hoog zijn. Uiteindelijk moeten andere partijen het resterende bedrag opbrengen. Als dat niet lukt, moet je op een bepaald moment besluiten om te stoppen. Voor ons was het financieel gewoon een te groot risico om door te gaan.”

Leuk zakcentje

Nu klinkt het bijna alsof prins Bernhard de Dutch GP al die jaren uit liefdadigheid heeft georganiseerd, maar niets is minder waar. De prins heeft de afgelopen edities een leuk zakcentje overgehouden aan de Formule 1.

We hebben niet de exacte cijfers per editie, maar we weten in ieder geval dat er in 2023 zes miljoen winst werd gemaakt op het organiseren van de Dutch GP. De races van 2020 en 2021 leverden gezamenlijk 9,2 miljoen op. Dat klinkt allemaal aardig rendabel. Daar komt bij dat de aandeelhouders – waaronder dus Bernhard – zichzelf in 2024 20 miljoen aan winst hebben uitgekeerd. Dat is hun goed recht, maar het verhaal dat het financieel allemaal zo lastig is, komt daardoor iets minder lekker uit de verf.

Max Verstappen

Goed, de vraag is natuurlijk wel hoe lang de GP van Nederland nog interessant was geweest. Het succes van de Dutch GP was volledig te danken aan de hype rondom ene Max Verstappen. Het lijkt erop dat Max zijn grootste successen inmiddels wel gehad heeft. En er komt natuurlijk een moment dat hij zijn helm in de wilgen gaat hangen. Dan is de Dutch GP ook ten dode opgeschreven en dat moment wacht Bernhard en co liever niet af.

Prins Bernhard heeft overigens afscheid genomen van het hele circuit, mocht je dat gemist hebben. Vorige maand werd bekend dat hij vrijwel al z’n zakelijke belangen heeft verpatst, waaronder zijn talloze panden en dus ook circuit Zandvoort.

Via: GPBlog.com

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