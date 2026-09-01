Prinsjesdag 2026 gelekt: wat doet kabinet met accijns op benzine en diesel?

Automobilisten kunnen eindelijk eens een keer op adem komen. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet de korting op de accijns van benzine en diesel minder snel wil afbouwen. Daarmee wordt voorkomen dat de brandstofprijzen in één klap fors omhoogschieten. De maatregel kost de schatkist naar verluidt 750 miljoen euro.

De brandstofaccijns is inmiddels een soort jaarlijkse soap geworden. Oorspronkelijk was de verlaging bedoeld als tijdelijke noodmaatregel tijdens de energiecrisis. Maar waar de korting eerst per 1 januari 2026 zou verdwijnen, werd die vorig jaar al met een jaar verlengd. Nu lijkt het kabinet opnieuw op de rem te trappen. Dat blijkt uit gelekte stukken voor Prinsjesdag 2026, ingezien door RTL Nieuws.

‘Tijdelijke’ korting blijkt een ruim begrip

De geschiedenis gaat terug naar april 2022. Toen verlaagde het kabinet de accijns op benzine, diesel en LPG vanwege de extreem hoge energieprijzen. Per juli 2023 werd een deel van die verlaging teruggedraaid, maar de resterende korting bleef bestaan.

Vervolgens werd de maatregel meerdere keren verlengd. Ook in 2024 en 2025 werden de accijnstarieven niet volledig geïndexeerd . Voor 2026 werd opnieuw besloten de lagere tarieven te handhaven. De Rijksoverheid omschrijft het als volgt:

Tot en met 31 december 2026 is de accijns op benzine, diesel en LPG verlaagd om burgers tegemoet te komen in de hoge brandstofkosten. In 2026 is de accijnsverlaging iets minder dan in eerdere jaren. Daarnaast krijgt de brandstofaccijns ook in 2026 geen inflatiecorrectie. Daarom blijven de accijnstarieven hetzelfde als in 2023 en in 2024.

Dat levert automobilisten momenteel een aanzienlijk voordeel op. In 2026 bedraagt het accijnstarief 84,5 cent per liter voor benzine en 55,2 cent voor diesel. Zonder de tijdelijke korting en uitgestelde indexaties zouden die bedragen een stuk hoger liggen.

Wat stond er eigenlijk voor 2027 gepland?

Het oorspronkelijke idee was simpel: op 1 januari 2027 zou de tijdelijke korting aflopen. Daarmee zouden de accijnstarieven terugveren richting het normale basispad. Voor benzine zou dat een flinke sprong betekenen.

Daar komt nog iets bij. Niet alleen de korting werd uitgesteld, ook eerdere indexaties werden niet doorgevoerd. Daardoor is het verschil groter dan alleen het bedrag van de oorspronkelijke korting.

De overheid rekende eerder voor dat het terugdraaien van de korting en het inhalen van uitgestelde indexaties samen ongeveer 26 cent per liter inclusief btw voor benzine en 17 cent voor diesel konden betekenen ten opzichte van het verlaagde tarief.

Dat zou voor iemand die 50 liter tankt dus potentieel meer dan tien euro extra per volle tank betekenen.

Nu opnieuw uitstel

De gelekte stukken wijzen er nu op dat het kabinet de afbouw langer wil uitsmeren. Daarmee wordt voorkomen dat automobilisten op 1 januari 2027 ineens met een veel hogere brandstofrekening worden geconfronteerd. De maatregel kost de schatkist volgens de uitgelekte stukken 750 miljoen euro.

Helemaal gratis is het natuurlijk niet. De overheid loopt inkomsten mis en uiteindelijk zal dat geld ergens vandaan moeten komen. Maar voor benzine- of dieselrijdende automobilist is het in elk geval geen onprettig nieuws.

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