Prius-kloon van Hyundai gaat nu al in productie

Weet je nog dat Hyundai pas met een Prius-kloon op de proppen kwam? Dat was nog een concept car, maar twee weken later krijgen we al de productieversie te zien. Dat is snel!

De concept car heette de Ioniq Venus, het productiemodel is nu omgedoopt tot Ioniq V. Zoals we inmiddels gewend zijn van Hyundai ziet de productieauto er bijna net zo futuristisch uit als de concept car. Overigens moeten we meteen even duidelijk maken dat deze auto niet relevant is voor ons. Dit is namelijk de eerste Hyundai die speciaal voor China is ontwikkeld.

Copycat voor China

In China houden ze van copycats, dus bij Hyundai dachten ze: wij maken gewoon een kopie van de Toyota Prius. De proporties en het algehele lijnenspel lijken sprekend op die van de laatste generatie Prius. De Hyundai is alleen nog wat hoekiger en een maatje groter, met een lengte van 4,9 meter.

In tegenstelling tot de Prius, is de Ioniq V volledig elektrisch. Vandaar ook dat deze auto het Ioniq-label draagt. Al moeten we natuurlijk niet vergeten dat de Ioniq ooit een hybride was, die de strijd aanging met - jawel - de Toyota Prius.

De Ioniq V staat gewoon op het welbekende E-GMP-platform, net als de andere Ioniq-modellen, en heeft daarmee ook 800V. De range zou uit moeten komen op zo’n meer dan 600 kilometer, volgens de optimistische CLTC-cyclus. Dat is waarschijnlijk net iets minder dan de Ioniq 6, die 612 kilometer haalt in de WLTP-cyclus.

Breedbeeld-tv

Zoals we al vermoedden heeft de breedbeeld-tv op het dashboard gewoon het productiestadium gehaald. Deze heeft een diameter van maar liefst 27 inch. Een zogenaamd H-HUD (Horizon Head-Up Display) fungeert als instrumentarium.

Deze Ioniq V moet het begin vormen van een Koreaanse invasie in China. Ze hebben namelijk grote plannen, met 20 nieuwe modellen voor China in de komende vijf jaar. Als die allemaal net zo snel van concept naar productie gaan als deze Ioniq V, moet dat wel lukken.