De leukste proefrit ooit: scheuren met gepantserde BMW’s

We zijn autoliefhebbers. Dus een proefrit met een auto is altijd leuk. Maar sommige proefritten zijn nóg leuker.. Zoals plankgas in een gepantserde BMW terwijl je instructeur roept dat je vooral later moet remmen. Hè wat?

In Tsjechië organiseerde BMW de Protection Driving Experience. Ook wel weer enige ironie. Dat een voormalig oostblokland een speciaal rijprogramma krijgt met gepantserde auto’s. BMW weet wel waar de klanten zitten zullen we maar zeggen.

Het Duitse automerk heeft een BMW Future Mobility Development Center in het Tsjechische Sokolov. Dit is het grootste ontwikkelcentrum van BMW ter wereld. Hier worden normaal gesproken assistentiesystemen en semi-autonome functies uitgetest. Niet heel spannend allemaal. Echter, één keer per jaar gaat de poort open voor speciaal publiek om te spelen met bepantserde auto’s.

Rijdende kluizen, verrassend speels

VIP-klanten van BMW werden uitgenodigd om te scheuren met de 7 Protection en de X5 Protection VR6. Volledig bepantserd, gecertificeerd en ontworpen om inzittenden te beschermen tegen serieuze dreigingen. Denk aan kogels, explosieven en andere ongein. BMW wil laten zien dat de auto’s, ondanks alle aanpassingen, nog steeds goed kunnen sturen.

Bij een proefrit met gepantserde auto’s zou je denken dat je ook mag spelen met wapens en explosieven. Nee, dat was helaas niet het geval. De klanten kregen een rijtraining, geen schietles.

Nieuw dit jaar was een module waarbij deelnemers aan de training werd gevraagd de absolute limiet op te zoeken. In een snelle bocht bijvoorbeeld vol in de remmen. BMW wilde laten zien dat het voertuig niet opeens gaat glijden of onvoorspelbare dingen gaat doen.

Offroad met een tank

Een ander leuk deel van het programma. Met de X5 Protection het terrein in. Schuine hellingen, assenkruisingen en achteruit een heuvel af terwijl je tussen pionnen door laveert. Klinkt als een leuk vrijgezellenfeestje. Hier werd natuurlijk xDrive aan het werk gezet om de bestuurders veilig op weg te helpen.

Kortom, een enerverende dag. Gezellig met andere gangsters een beetje scheuren in gepantserde BMW’s. Wat ik me dan afvraag: waar zullen die lui het samen over hebben tijdens de lunch?

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