Is de BMW XM met tuning en verlagingsveren wel te pruimen?

De BMW XM wordt niet door iedereen beschouwd als de mooiste BMW aller tijden. Grote vraag is of tuner Manhart Performance het beter heeft gemaakt...

Nou dat oordeel zullen we uiteindelijk aan jullie laten, alles wat wij kunnen doen is laten zien wat de Duitsers van Manhart Performance ervan gebakken hebben. De tuner bestaat 40 jaar en om dat te vieren is deze speciale versie van de BMW XM gebouwd. Bestemd voor klanten in de Verenigde Arabische Emiraten, die kunnen het betalen.

MHXM 900 Dubai Limited Edition

Het bakbeest is de MHXM 900 Dubai Limited Edition gedoopt. Omdat klanten in de VAE houden van exclusiviteit heeft de tuner besloten slechts tien exemplaren om te bouwen tot dit gevaarte. Elke auto wordt genummerd en het exemplaar op de foto's is nummer 03/10.

De Dubai editie van de XM is uitgevoerd in een porseleinewitte lak, heeft champagnekleurige sierstrepen en het interieur is de kleur van ivoor. Of zoals Manhart het zelf noemt: Desert Couture...

Het idee is dat de porseleinwitte lak met champagnekleurige lijnen doet denken aan de traditionele kandura’s van Arabische sjeiks. De blank gelakte delen van de carbon widebodykit zorgen ondertussen voor de nodige contrasten, zonder dat het geheel meteen ordinair wordt (oordeel zelf). De kit bestaat onder meer uit een spoilerlip en extra delen aan de voorbumper, zijskirts en een flinke set aanpassingen voor de achterkant. Daar vinden we een diffuser met zijverlengstukken, een sierstrip tussen de achterlichten én twee spoilers.

Onder de auto Manhart Concave One-velgen. Die zijn met hun formaat van 10x24 inch voor en maar liefst 12x24 inch achter bepaald niet bescheiden te noemen. De dubbelspaaks velgen zijn uitgevoerd in hoogglans zwart en voorzien van champagnekleurige accentlijnen. Rondom ligt rubber in de maten 295/30ZR24 en 355/25ZR24. Wielspacers en H&R-verlagingsveren zorgen er voor dat de enorme wielen mooi strak onder de spatborden vallen.

Vermogen

De plug-in hybride BMW XM is qua vermogen door Manhart opgekieteld naar 900 pk en een maximaal koppel van 1.200 Nm. De 4,4 liter twin-turbo V8 levert normaal in de XM 653 pk en in de krachtigste versie die BMW in de prijslijst heeft staan maximaal 748 pk. Die 900 pk van Manhart is dus flink wat meer dan het origineel. Lekker voor die woestijnracers!

Het vermogen van 900 pk wordt bereikt doordat de tuner er de MHtronik Powerbox op schroeft. Eigen makelij. Ook de uitlaat is onder handen genomen. Er zit onder de Dubai editie een Akrapovič titanium slip-on uitlaatsysteem. Optioneel verkrijgbaar met een draadloze kit, die dan moet zorgen voor de perfecte akoestische begeleiding.

Mocht je in de markt zijn voor één van deze tien krachtpatsers en je nog wat extra oliedollars hebt liggen, dan kan Manhart nog wel wat meer prestatieverbeteringen aanbrengen, zo zeggen ze zelf.

Nou zeggen jullie het maar: