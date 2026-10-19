Pseudo-eindheffing gaat de EV juist tegenwerken

Het kabinet wil de zakelijke rijder koste wat het kost in een elektrische auto krijgen. Daarvoor is de pseudo-eindheffing bedacht. Maar die regeling gaat de EV op de lange termijn juist pijn doen.

Even zodat iedereen mee is: wat is ook alweer de pseudo-eindheffing? Vanaf 1 januari 2027 moeten werkgevers die hun personeel in een benzine, diesel of hybride leaseauto laten rijden met toestemming voor privégebruik, jaarlijks een heffing aftikken. Dit bedrag is maar liefst 12 procent van de cataloguswaarde van de auto. Voor een doorsnee benzinemiddenklasser van 40.000 euro betekent dit dat een werkgever elk jaar 4.800 euro extra mag overmaken aan de Belastingdienst, per auto van de zaak.

EV-boom aanstaande

Ondernemers kunnen dus eigenlijk bijna niet anders dan zakelijke rijders een EV te geven. Volgens berekeningen van restwaardebepaler Indicata gaat dat een gigantisch effect hebben op de Nederlandse EV-markt. Indicata denkt dat er jaarlijks zeker 70.000 extra elektrische auto’s de zakelijke lease op worden gejaagd. Er zijn nu bijna 800.000 EV’s en er komen er iets meer dan 100.000 per jaar bij zonder de pseudo-eindheffing. Door de regeling kan de jaarlijkse EV-groei dus bijna verdubbelen.

Slecht nieuws voor de EV

Dit is natuurlijk goed nieuws voor de EV-doelen van de overheid, maar wat de beleidsmensen moeten realiseren, is dat de lease-EV’s ook een leven na de lease hebben. Jan Jaap Koops van Indicata waarschuwt hiervoor in De Nationale Autoshow op BNR : “Zolang vraag en aanbod niet meer met elkaar in evenwicht zijn, heb je een probleem.’’

De eerste gevolgen van de EV-groeit door de pseudo-eindheffing gaan we volgens Koops over een jaar of vier, vijf voelen. Zeg maar in 2030 dus. De lease-EV’s komen dan aan het einde van hun contracten en belanden op de tweedehandsmarkt. De vloedgolf aan gebruikte EV’s gaat dan zorgen dat de EV-afschrijving nog groter gaat zijn. Fijn voor EV-koopjesjagers, maar niet bepaalt goed voor de restwaarde van elektrische auto's. En als je weet dat je nieuwe EV over een paar jaar geen drol meer waard is, koop je er dan nog wel een?

Koops houdt zijn hart vast: “Het wordt een hele complexe tweedehands restwaardemarkt, want het gaat enorm verschillen tussen aandrijflijnen en het gaat enorm verschillen tussen merken en modellen.” Wie hierdoor ook met de handen in het haar gaan zitten, zijn de leasemaatschappijen. Zij moeten vooraf bepalen hoeveel een auto na vier of vijf jaar nog waard is en dat doorberekenen in jouw premie. Als die rekensom niet klopt, zitten de maatschappijen met de kosten. Kortom, het laatste is nog niet gezegd over de pseudo-eindheffing en dat terwijl 1 januari steeds dichterbij komt.

Foto: Polestar 2 op trailer gespot door thomcarspotter

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