Kabinet Jetten geeft klap pseudo-eindheffing: dit zijn de plannen

Kabinet Jetten wil het aandeel volledig elektrische personenauto's opvoeren van 7,4 procent in februari 2026 naar minimaal 21 procent in 2030. Daar moet de pseudo-eindheffing flink bij helpen.

In de video hieronder legt Wouter je uit hoe de regeling in elkaar zit. Kortgezegd: alle zakenauto’s met een verbrandingsmotor krijgen een heffing van 12 procent over de nieuwwaarde van de auto.

Nieuwe info uit Miljoenennota

Vorig jaar kwam de term pseudo-eindheffing voor het eerst voorbij in het Belastingplan 2026. Tijdens de behandeling daarvan is toegezegd om in 2026 te onderzoeken waar de regeling in de praktijk problemen veroorzaakt. Dat onderzoek resulteert nu in vier aanpassingen, plus een technische regel om dubbele belastingheffing te voorkomen in een speciaal geval.

Zeven dagen per jaar een fossiele auto zonder pseudo-eindheffing

Voor het kortdurende gebruik van de brandstofauto komt een uitzondering. Tot en met 31 december 2030 mag een auto op peut maximaal zeven dagen in één kalenderjaar ook voor privédoeleinden aan een werknemer ter beschikking worden gesteld zonder dat de pseudo-eindheffing verschuldigd is.

Deze wijziging is vooral relevant bij huurauto's. Een werkgever die incidenteel een auto huurt, kan vaak geen beroep doen op het normale overgangsrecht omdat er sprake is van een nieuwe eerste terbeschikkingstelling.

Er zit wel een belangrijke adder onder het gras. De vrijstelling geldt per auto en per kalenderjaar. Wordt dezelfde huurauto later datzelfde jaar opnieuw aan een werknemer ter beschikking gesteld, dan vervalt de uitzondering. Volgens de toelichting geldt de pefa dan voor zowel de eerste als de volgende periode. Ook wanneer de eerste periode langer dan zeven dagen duurt, geldt de heffing.

Geen heffing vervangend vervoer

Een werkgever hoeft de pseudo-eindheffing niet te betalen als een werknemer tijdelijk een fossiele vervangende auto meekrijgt omdat zijn vaste auto voor onderhoud of reparatie bij de garage staat. Die uitzondering geldt voor maximaal 14 dagen. Duurt het vervangend vervoer langer, dan gaat de pseudo-eindheffing vanaf dag 15 gelden.

Opvallend is dat het niet uitmaakt wat voor vaste auto de werknemer normaal heeft. De uitzondering geldt zowel wanneer een elektrische auto tijdelijk wordt vervangen door een brandstofauto als wanneer de vaste auto zelf al een fossiele auto is.

Handgeschakelde lesauto's worden uitgezonderd

Aangezien nog steeds veruit de meeste autolessers afrijden met een schakelauto is dit een belangrijke aanpassingen voor rijschoolhouders. Een rijschool die een handgeschakelde benzine- of dieselauto aan een werknemer ter beschikking stelt, krijgt daarom niet met de pefa te maken.

Overgangsrecht tot eind 2030

Het overgangsrecht zou oorspronkelijk eindigen op 17 september 2030. Dat wordt verschoven naar 31 december 2030. De reden is vooral administratief. Werkgevers- en brancheorganisaties hebben erop gewezen dat het aflopen van zo'n regeling midden in een maand en midden in een kalenderjaar extra administratie oplevert. De regeling eindigt daardoor voortaan netjes bij de jaarwisseling.

Geen dubbele belasting

Gelukkig voegt het kabinet een anticumulatiebepaling toe. Die moet voorkomen dat dezelfde grondslag bij dezelfde werkgever zowel onder de pseudo-eindheffing voor fossiele auto's als onder de pseudo-eindheffing voor vertrekvergoedingen valt. Zonder die aanpassing zou in bepaalde gevallen dus twee keer een eindheffing worden geheven over hetzelfde bedrag.

Let op: woon-werk is privé!

Voor automobilisten is dit waarschijnlijk een van de interessantste details van de regeling: woon-werkverkeer telt bij de pseudo-eindheffing als privégebruik. Dat wijkt dus af van de systematiek die veel mensen kennen van de normale bijtelling. Daardoor kun je de pefa niet eenvoudig ontwijken door te zeggen dat een auto uitsluitend voor werk en woon-werkverkeer wordt gebruikt.

Kabinet verwacht nu al effect op de automarkt

Volgens de beleidmakers kun je maar beter nu al de automarkt in de gaten houden. Deze nieuwe fiscale regel gaat al in 2026 voor “anticipatiegedrag’’ zorgen. Bedrijven zouden dus nog vóór 1 januari 2027 andere keuzes kunnen maken bij het bestellen, vervangen of leasen van auto's.

Foto: Porsche 9YA Cayenne Turbo E-Hybrid gespot door dadamphotography



Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover