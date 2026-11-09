Versoepeling pseudo-eindheffing ligt op tafel, maar gaat Den Haag mee?

De pseudo-eindheffing komt eraan. Daar valt niets aan te doen. Maar de regels zijn nog niet in beton gegoten. De SGP wil de regeling voor ICE-auto’s van de zaak eenvoudiger maken met één termijn. Werkgevers zouden pas belasting betalen als ze zo’n auto langer dan veertien dagen ter beschikking stellen. BOVAG is blij met het voorstel. Of de rest van Den Haag dat ook is, moet nog blijken.

De heffing gaat op 1 januari 2027 gelden voor werkgevers die een nieuwe, niet volledig elektrische auto beschikbaar stellen aan een werknemer die deze ook privé mag gebruiken. De SGP heeft een amendement ingediend om twee bestaande uitzonderingen te schrappen en te vervangen door die algemene veertiendagentermijn.

Dat moet de regels overzichtelijker maken, vooral voor bedrijven die auto’s tijdelijk inzetten. Denk aan een vervangende auto terwijl de eigen wagen van een klant in de garage staat, of aan een auto die kort wordt verhuurd. Juist voor zulke situaties kent de regeling nu verschillende uitzonderingen.

14 dagen-vrijstelling

Voor vervangend vervoer geldt momenteel een vrijstelling van maximaal veertien aaneengesloten dagen per periode. Bij deel- en huurauto’s is er een uitzondering van maximaal zeven aaneengesloten dagen per jaar, per auto en werkgever. De SGP wil beide uitzonderingen laten vervallen. In plaats daarvan zou de pseudo-eindheffing pas in beeld komen als een fossiele personenauto langer dan veertien dagen wordt uitgeleend of verhuurd.

Hoe die nieuwe hoofdregel er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. De praktische uitwerking moet blijken wanneer het amendement wordt gepubliceerd. Voor autobedrijven is dus nog niet meteen elk detail helder, maar het voorstel kan wel een einde maken aan het naast elkaar bestaan van verschillende termijnen.

BOVAG steunt de wijziging en noemt het een stap naar werkbaardere fiscale regels. De branchevereniging zegt dat het amendement aansluit bij haar eerdere oproep aan de politiek om de gevolgen van de pseudo-eindheffing voor onder meer vervangend vervoer opnieuw te bekijken. Voor autobedrijven is die duidelijkheid belangrijk. Ze moeten weten wanneer een tijdelijke inzet van een auto fiscale gevolgen krijgt.

De Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan en het amendement van de SGP. Daarna moet ook de Eerste Kamer zich nog over het Belastingplan buigen. De sector krijgt daardoor mogelijk pas medio december uitsluitsel over de definitieve regels, terwijl de heffing al op 1 januari 2027 moet ingaan. Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Foto: kyspots via Autoblog Spots

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