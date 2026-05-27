Nederlandse bedrijven zijn niet klaar voor psuedo-eindheffing

Het Nederlandse bedrijfsleven stevent met de ogen dicht af op een een flinke kostenpost. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2027 de zogenaamde 'pseudo-eindheffing' op fossiele leaseauto’s van kracht is, al kan de overheid de regeling nog aanpassen . De twijfels in Den Haag zorgen ervoor dat ondernemers in het duister tasten.

Nog even snel: wat houdt de psuedo-eindheffing ook alweer in? Werkgevers moeten maar liefst 12 procent over de cataloguswaarde van de auto per jaar gaan betalen van zakenauto’s die niet volledig elektrisch zijn. Zodra de werknemer de auto ook privé mag gebruiken klopt de belastingdienst aan. Het resultaat is dat de kosten voor benzine-, diesel- en hybride leaseauto’s voor de werkgever fors hoger uitvallen.

Ondernemers weten niet wat ze moeten doen

Door de complexe wetgeving en de snelle opeenvolging van fiscale wijzigingen vanuit de politiek, weten veel ondernemers niet waar ze goed aan doen. Uit recent onderzoek van leasemaatschappij Ayvens onder Nederlandse werkgevers blijkt dat slechts 26 procent van de bedrijven op dit moment een duidelijk plan klaar heeft liggen. Nog eens 24 procent bevindt zich in een vage oriënterende fase. Dat betekent dat de helft van alle organisaties geen flauw idee heeft welke stappen ze moeten zetten om de financiële klap op te vangen.

Vooral het mkb met kleinere wagenparken (minder dan vijf voertuigen) blijft gevaarlijk ver achter; in die groep is slechts een magere 33 procent goed op de hoogte van de aankomende regels. De bedrijven die wél al in actie komen, proberen de schade te beperken door elektrisch rijden extra te stimuleren (66 procent) of de mobiliteitsregeling te herzien (61 procent).

De valkuil van het leasecontract

Het grootste gevaar schuilt echter in de contracten die nu worden afgesloten. Er geldt weliswaar een politieke overgangsregeling voor brandstofauto’s die vóór 1 januari 2027 worden ingezet, waardoor ze tot september 2030 buiten de extra heffing vallen. Veel ondernemers realiseren zich echter niet dat een leasecontract dat nu voor vier of vijf jaar wordt getekend, ná september 2030 alsnog keihard wordt belast. Wie nu dus nog snel een traditionele benzine- of hybrideauto bestelt om de dans te ontspringen, schuift het financiële probleem alleen maar een paar jaar voor zich uit.

Het advies aan ondernemers is dan ook: kijk goed naar de looptijd van het leasecontract en hou de laatste ontwikkelingen rondom de psuedo-eindheffing in de gaten.

