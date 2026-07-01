PSV-spelers moeten BMW’s inruilen voor EV’s

Er zijn weinig luxeproblemen zo groot als die van een Eredivisie-topvoetballer. Denk je net lekker gewend te zijn aan je gratis 5 Serie, moet je per 1 juli 2026 ineens verplicht je sleutels inleveren. Landskampioen PSV heeft de Beierse autofabrikant namelijk na vijf jaar trouwe dienst buitengezet en gaat terug naar Mercedes.

Voor de spelers betekent dit nul procent autokoopstress, maar wel weer even herontdekken waar de ruitenwisserhendel zit. Want laten we eerlijk zijn: hoewel clubs deze partnerships groots aankondigen, is het voor de spelers zelf vaak bijzaak. Met een riant salaris staat de eigen, zelfbetaalde Bentayga of getunede M5 thuis toch wel in de garage te glimmen voor de privéritten. De sponsorauto is puur voor de bühne: het verplichte ritje naar het trainingscomplex.

En het is niet alleen PSV hoor. Zowel Ajax (via dealer Van Poelgeest) als Feyenoord (via Severs Breeman) hebben langlopende contracten met BMW. Waar het voor de spelers in Eindhoven wel anders wordt, is de keuze uit de modellen. Het doel van de nieuwe samenwerking met Mercedes is om het wagenpark te verduurzamen. Dat is marketingtaal voor: de spelers worden in elektrische EQ-modellen geduwd.

Voetballers in Chinese EV’s

Dat gevestigde merken als Mercedes en BMW miljoenen stukslaan op voetbalclubs is logisch: het straalt status, degelijkheid en lokale verankering uit. Waar wel een verschuiving zit, zijn de oud-voetballers die ‘samenwerken’ met automerken (lees: keihard snabbelen voor wat poen).

Zo werd Giovanni van Bronckhorst door gigant BYD gepresenteerd als het gezicht van de compacte plug-in hybride Dolphin G-campagne. Niet veel later sloeg Chery toe door Edwin van der Sar te kronen tot officieel merkambassadeur voor hun Nederlandse marktintroductie. Hierover zei Kevin Zhang van Chery: "Edwin van der Sar staat voor excellentie, integriteit en internationale ambitie — eigenschappen die perfect passen bij Chery." Hahaha!

Wat willen ze hiermee bereiken?

Je kunt je afvragen wat de werkelijke meerwaarde is van dit soort deals met (oud)-voetballers. Voor de merken is het antwoord simpel: vertrouwen kopen. Zeker voor de Chinese fabrikanten werkt dit zo. Nederlandse autokopers zijn van nature huiverig voor nieuwe, onbekende automerken uit Azië. Maar als 'onze' betrouwbare Gio of de gerespecteerde Van der Sar lachend de sleutels in ontvangst neemt en beweert dat het merk "de toekomst van mobiliteit vormgeeft", smelt die koudwatervrees bij de gemiddelde autokoper als sneeuw voor de zon. Tenminste, da’s de theorie.

De grotere, ietwat cynische vraag is: wat bezielt de voetballers, behalve een ongetwijfeld astronomisch hoge premie op hun bankrekening? Laten we realistisch blijven. Iemand met de staat van dienst van Van der Sar (Ajax, Juventus, Manchester United) of Van Bronckhorst (Arsenal, Barcelona) heeft thuis echt geen budgetvriendelijke BYD Dolphin G of een slimme Chery op de oprit nodig.

Het levert een ietwat schurend contrast op. Het voelt toch een beetje alsof je een sterrenchef reclame ziet maken voor een magnetronmaaltijd. Maar ach, de marketingwereld is keihard: voetbal is emotie, en emotie verkoopt auto's. Of dat nu een chique, elektrische Mercedes voor de selectie van PSV is, of een ambitieuze Chinees met een legendarische keeper op de loonlijst.

Hoofdfoto: BMW M5 G90 van PSV-speler Dest gespot door carspotterbrian

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