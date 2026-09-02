F1 in Qatar tijdens een oorlog? Qatar ziet geen probleem

November lijkt misschien nog ver weg, maar voor de Formule 1 is het natuurlijk alweer tijd om vooruit te kijken. De racekalender brengt de teams dit jaar opnieuw naar Qatar, waar naast de F1 ook de MotoGP staat gepland. In Qatar zelf hebben ze er alle vertrouwen in dat beide kampioenschappen gewoon kunnen komen, al is de situatie in de regio nou niet bepaald hetzelfde als een gemiddelde dinsdagmiddag in Zandvoort.

Qatar ziet geen probleem

Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai, voorzitter van de Qatar Motor and Motorcycle Federation, zegt in gesprek met Reuters dat Qatar al maanden hartstikke veilig is. De luchthaven draait volgens hem weer op volle toeren en het normale leven is weer helemaal teruggekeerd. Dat klinkt allemaal hartstikke geruststellend, ware het niet dat Qatar midden in een nogal, laten we zeggen; onrustige regio ligt. Het land is bovendien gastheer van Al Udeid Air Base, het Amerikaanse Central Command in het Midden-Oosten en de grootste Amerikaanse militaire basis in de regio. Hmm...

Die basis ligt op zo'n 40 kilometer van het circuit. En Iran heeft de basis tijdens het conflict al meerdere keren aangevallen, waaronder met een raketaanval die ook daadwerkelijk zijn doel trof.

De aanvallen op Qatar zijn de afgelopen maanden natuurlijk grotendeels gestopt. Maar toch is een internationaal raceweekend met tienduizenden mensen, honderden miljoenen televisiekijkers en een complete Formule 1-karavaan misschien niet het meest onopvallende evenement dat je kunt organiseren.

Maar volgens Al Mannai is Qatar er hartstikke klaar voor! Hij zegt dat de voorbereidingen voor MotoGP al lopen en dat ook met Formule 1 wordt overlegd.

F1 kan niet zomaar de koffers pakken

Daar zit trouwens meteen het volgende probleem. Een Formule 1-race organiseren is iets ingewikkelder dan op vrijdagmiddag besluiten dat je zondag wel zin hebt in een gezellige race. De teams moeten de auto's, onderdelen en de lading apparatuur over de halve wereld verplaatsen. En Qatar staat bovendien slechts één week na de Grand Prix van Las Vegas op de kalender. De vracht moet dus vanuit Nevada richting het Midden-Oosten. Mocht jouw topografie niet zo goed zijn, dat is nou niet echt om de hoek.

Logischerwijs moeten de daarvoor logistieke beslissingen ruim van tevoren worden genomen. Dat probleem werd eerder dit jaar al op een pijnlijke manier duidelijk. De Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië werden pas ongeveer een maand voor de races geschrapt. F1 probeerde de situatie zo lang mogelijk aan te kijken, maar uiteindelijk bleek het gewoon niet verantwoord om de oorspronkelijke kalender aan te houden.

Europa houdt de motoren warm

Mocht Qatar alsnog afvallen, dan hoeft F1 niet meteen een gat in de kalender te slaan. Als zowel Qatar als Abu Dhabi verdwijnen, wil de organisatie het seizoen niet simpelweg na Las Vegas beëindigen. Er wordt dan gekeken naar vervangende races in Europa. Het World Endurance Championship deed iets vergelijkbaars en verplaatste de laatste twee races naar Barcelona en Monza.

Bahrein koos eerder voor een andere creatieve oplossing: het betaalde zelf om zijn Formule 1-race naar Maleisië te verplaatsen. Een dure manier om de kalender te redden, maar kennelijk nog altijd goedkoper dan je vaste plekje op de F1-kalender kwijtraken.

Afijn, Qatar heeft dus nog even om iedereen ervan te overtuigen dat Lusail in november een prima plek is voor een internationaal racefeestje.

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