Raad eens van wie deze auto is geweest

Van de Aston Martin Vanquish Centenary Edition zijn 100 exemplaren gebouwd, maar er is één nummertje dat net iets gaver is dan alle andere. Dat is natuurlijk nummer 007. Die auto wordt nu geveild en je raadt nooit wie de eerste eigenaar was.

Aston Martin van Daniel Craig

Aston Martin Vanquish Centenary Edition nummer 007 was in handen van niemand minder dan Daniel Craig, James Bond himself. Hoe cool is dat? Overigens heeft Daniel Craig op het witte doek nooit in een Vanquish gereden. We zien hem vooral in een DBS. Later reed hij ook nog in een DB10 (die speciaal voor de film was gemaakt), een oude Aston Martin V8 en een DB5.

















De Vanquish heeft wel dezelfde 5,9 liter V12 als de DBS, maar dan met nog ietsje meer vermogen: 573 pk. De Vanquish is de laatste Aston met de atmosferische 5,9 liter V12. Dat alleen al is reden genoeg om deze auto te kopen.

Verder is het ook een plaatje om te zien. We kunnen erover discussiëren, maar ondergetekende vindt de Vanquish nog fraaier dan de DBS. Dit exemplaar is ook lekker uitgevoerd, in Midnight Blue Metallic met een blauw interieur. Smaak heeft Daniel Craig wel. De zwarte striping had niet gehoeven, maar dat hoort bij de Centenary Edition. Met deze uitvoering werd in 2013 het honderdjarig bestaan van Aston Martin gevierd.

Al eerder geveild

De auto komt trouwens niet regelrecht uit de garage van Daniel Craig. Hij deed de auto in 2018 al van de hand. Craig liet de Aston toen veilen voor een goed doel. Wat een gentleman is het toch ook. De hoogste bieder betaalde toen maar liefst 468.500 dollar voor de auto.

Met zo’n bedrag ga je natuurlijk geen winst maken, maar dat is waarschijnlijk ook nooit de bedoeling geweest. De verwachting van veilinghuis Broad Arrow Auctions is dat de Vanquish nu rond de 200.000 dollar gaat opbrengen. Noch Daniel Craig, noch de huidige eigenaar hebben veel met de auto gereden, want er staat maar iets meer dan 2.000 kilometer op de teller.

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