Rabobank: Benzine naar €2,82 per liter

We hebben helaas geen goed nieuws voor je. Maar dat moet ook worden gebracht...

Want een benzineprijs van 2,82 euro per liter behoort echt tot de mogelijkheden. En dat zeggen wij niet, maar de Rabobank. En die kunnen het weten.

Dat absurd hoge bedrag kan realiteit worden als de ellende in het Midden-Oosten niet snel wordt opgelost. Nog steeds denken ze dat er binnen afzienbare tijd wel een bestand wordt verwacht, maar als dat niet gebeurt krijg je dat dus.

En waar het allemaal aan ligt weet je inmiddels wel hè? Oom Donald en neefje Bibi wilden dat Iran een toontje lager zou gaan zingen en vielen flink aan. Ons Oranje haantje dacht dat een paar bommen wel een eind zouden maken aan hun vreselijke regime én de kernplannen, maar dat viel even tegen. Iran was al decennia voorbereid op een scenario als dit en sloot direct de wereldwijd belangrijkste route voor olietransport af. Die vermaledijde Straat van Hormuz inderdaad.

En op deze manier houdt dat land niet alleen Amerika in gijzeling, maar de hele wereld. Ook ons in Nederland dus. Volgens de Rabobank kan de olieprijs hierdoor nog veel hoger worden dan hij nu al is. En dan gaat het snel. Wat begint als geopolitieke onrust aan de andere kant van de wereld eindigt uiteindelijk op het prijsbord van het tankstation. En zodoende dus op ieder bord.

Want hogere brandstofprijzen werken door in transport, logistiek en uiteindelijk in de prijzen van zo ongeveer alle producten en diensten. Maar voor veel Nederlanders is de benzineprijs natuurlijk wel de meest zichtbare.

Hebben we dan geen enkel greintje goed nieuws? Nou, een beetje. Want voorlopig gaat de Rabobank er nog niet vanuit dat dit rampscenario werkelijkheid wordt. De Nederlandse economie blijft volgens de bank groeien en een recessie wordt niet verwacht. Wel zijn de economische vooruitzichten iets naar beneden bijgesteld.

Hoe het allemaal gaat lopen weet nog helemaal niemand, maar leuk is anders. Laten we hopen dat ze hun verstand eens op orde krijgen daar en dat ze stoppen met deze zinloze oorlog.

En in de tussentijd gaan we maar uitkijken naar een elektrische auto. Al zijn die ook nauwelijks meer te betalen...