Heldendaad Loek Hartog zorgt voor kritiek op circuit Shanghai

Na de nasleep een beetje volgen snap je pas echt hoe heldhaftig het was dat de 23-jarige Nederlandse coureur Loek Hartog zijn leven op het spel zette om een collega-racer te redden. Niet alleen omdat hij de vuurzee trotseerde om Ollie Millroy uit zijn wrak te redden. Ook omdat de respons van de veiligheidsbrigade van het circuit van Shanghai niet voorbeeldig reageerde op dit zware ongeluk.

De FIA GT-klasse is niet razend populair als er geen Franz Hermann of Max Verstappen meerijdt, maar grotere delen van de wereld maakten kennis met de discipline na een bizar ongeval tijdens de GT-race in Shanghai. Zoals je wellicht inmiddels wel hebt gelezen is het goed afgelopen dankzij de Nederlander Loek Hartog. Zonder na te denken staakte Hartog zijn race en deed hij er alles aan om de Brit Ollie Millroy te redden uit zijn auto. Dat lukte en dus is een potentieel dodelijke crash met slechts verwondingen afgelopen.

Ondertussen is de adrenaline een beetje gedaald en is het tijd om de balans op te maken. Hartog zelf blijft erbij dat het een instinctieve actie was waar hij geen tijd had om te denken en gewoon in de 'doen'-stand kwam. Toch is zijn heldendaad niet te onderschatten, want zomaar een brandende auto in springen om een coureur eruit te trekken kan slecht aflopen. Wat de heldendaad vooral compleet maakt is dat het blijkt dat de organisatie van de race niet echt in dezelfde doen-stand was gekomen als Hartog.

Kritiek op veiligheidscrew

Via onder meer andere coureurs en sites als Motorsport.com komen namelijk wat zaken aan het licht die je doen afvragen alsof de beste hulpliederen die dag aanwezig waren. Kijk, Hartog was al op het circuit, dat hij het ongeluk als eerste spot en kan helpen is dan logisch. Als er dan wel een marshall komt om te helpen, lijkt deze volledig in de chaos-modus te opereren. Geklooi met de brandblusser, terwijl het deel zou moeten uitmaken van de basistraining om te weten hoe je een brandblusser opereert. Je ziet zelfs een marshall ermee klooien en hem daarna maar aan Hartog geven, zo van: doe jij het maar.

Collega-racer Yang Baijie maakt het wel heel bont: hij zegt dat de ambulancechauffeur lag te slapen. Vandaar dat deze pas na 15 minuten arriveerde bij het ongeluk. Maar dat is nog niet het ergste. Alle coureurs moesten zich na afloop melden bij de stewards voor een debrief, waar geen woord gerept werd over of het goed gaat met Millroy of de twee andere betrokkenen bij de crash. Volgens Yang werd aldaar gevraagd om het niet te hebben over de respons van de aanwezigen op het circuit. Aangezien Yang het toch aan de grote klok hangt, lekker niet dus.

Serieuze fouten

Het team waarvoor Millroy rijdt en Yang Baijie zijn dan ook woedend en trekt zich terug van het kampioenschap. Ze hekelen de organisatie voor de nalatigheid terwijl er een levensgevaarlijke situatie gaande is. Het hele proces liep mank, van de rapportage tot het mobiliseren van medici. Bovendien is er nergens ruimte geweest voor excuses.

De geluiden rondom de slechte respons op het ongeluk komen van alle kanten. Een Chinese krant, de South China Morning Post, onthult dat marshalls omgerekend zo'n 7,70 euro per dag zouden krijgen om hun werk te doen. Vind je het gek dat je dan enkel mensen krijgt die wanhopig zijn voor werk en het dus of niet goed doen of niet serieus nemen?

Het enige wat de organisatie erover kan loslaten is dat 'de inzet afdoende was voor de benodigde standaarden voor een niet-nationaal autosportevenement.' Wel erkent de organisatie dat er fouten zijn gemaakt, maar doet dat vrij laconiek. Zoals eerder gezegd trekt het team van Millroy zich terug van alle toekomstige Chinese GT-races totdat er een onafhankelijk en transparant onderzoek wordt gedaan naar de gemaakte fouten en formele excuses aan worden geboden.

Het maakt enkel het feit dat Loek Hartog wél in actie kwam alleen nog maar heldhaftiger. Die verdient een lintje, de organisatie een pak slaag. Dan is de wereld weer in balans. Hopelijk.