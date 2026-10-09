Radicaal-rechtse Duitse politicus wil een Tesla van Elon Musk

Zoals jullie weten heeft Elon Musk een zwak voor uiterst rechtse Duitse politici. Hij heeft al keer op keer zijn steun betuigd aan de AfD en was dan ook zeer verheugd met de verkiezingsoverwinning van de partij in Saksen-Anhalt.

Dat is oud nieuws, maar nu is de Alternative für Deutschland op zoek naar een gepaste dienstauto. Het probleem is namelijk dat BMW een auto weigert te leveren aan AfD-politicus Tobias Rausch, de parlementsvoorzitter in Saksen-Anhalt.

Dit vereist misschien wat toelichting. BMW levert een hele vloot auto’s aan de Duitse deelstaatregeringen. De meeste daarvan zijn niet toegewezen aan een specifiek persoon, maar enkele wel. Zo was er ook een auto toegewezen aan Tobias Rausch. Maar daar wilde BMW dus niet aan meewerken en ze hebben volgens de Duitse krant Die Zeit het leasecontract niet verlengd. Ergens een beetje hypocriet, aangezien BMW waarschijnlijk een hoop auto’s levert aan veel foutere figuren.

Tesla to the rescue?

Rausch heeft zich hierover aan beklaagd in een brief aan BMW, maar collega AfD-er Beatrix von Storch richt zich nu via X tot Elon Musk. Zij vraagt of hij niet een Tesla ter beschikking wil stellen aan Rausch. Dat is natuurlijk een geniaal plan. BMW wil zich niet associëren met de AfD, en Mercedes en Volkswagen hebben al een tijdje geleden hun banden verbroken met extreemrechtse politici. Een merk met een uitgesproken AfD-fan als CEO is dan de ideale match. En Tesla's worden nog door Duitse übermenschen gebouwd ook. Al zou het toch een beetje gek zijn als een AfD-er straks rondrijdt in een auto die niet écht Duits is.

Enfin, de oproep valt op X in ieder geval in goede aarde, want het bericht heeft op dit moment al 11.000 likes gekregen. De AfD-aanhangers kondigen in de reacties massaal hun onvrede uit over BMW. Wie we alleen nog niet in de reacties zien is Elon Musk, terwijl hij zo’n beetje de hele dag op X zit. Of Tobias Rausch zijn Tesla gaat krijgen is dus nog even afwachten.

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!

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