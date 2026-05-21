Stellantis geeft icoon onverwacht 787 pk uit 6.2 liter V8

Stellantis brengt de legendarische Rumble Bee bij het merk RAM terug. Toch wat onverwacht anno 2026. Want dat is niet bepaald het meest eco-vriendelijke model.

De nieuwe Ram 1500 Rumble Bee SRT is daarmee de meest krankzinnige productie-pick-up ooit met een V8. Het gaat hier om 787 pk uit een 6,2-liter supercharged HEMI. Best bizar.

De muscle truck heeft nog gewoon bestaansrecht in de Verenigde Staten, zo bewijst RAM. En dat doen ze niet half. De Rumble Bee SRT sprint in zo’n 3,5 seconden naar de 100 km/u, knalt de kwartmijl in 11,6 seconden en tikt volgens de fabriek een topsnelheid van 274 km/u aan (170 mph). Voor een pick-up is dat absoluut absurd.

NASCAR op de bouwplaats

RAM koppelt de comeback van de Rumble Bee slim aan zijn hernieuwde betrokkenheid in de NASCAR Truck Series. Deze truck moet niet alleen hard rechtdoor, maar ook bochten vreten. Volgens SRT is dit zelfs de meest circuit capabele productie-pick-up ooit. Het klinkt toch allemaal een beetje vreemd met zo’n werkpaard op wielen.

De Rumble Bee heeft een aangepaste wielbasis (13 inch korter), is breder, beschikt over actieve dempers en een luchtvering die de auto in track mode nog eens 1,5 inch laat zakken. De achterbanden zijn maar liefst 325 mm breed. Dat is breder dan alles wat RAM ooit onder een productieauto schroefde sinds de Viper. Over iconen gesproken.

Vier smaakjes

De Rumble Bee komt er niet alleen als over-the-top SRT. Er is een hele line-up:

5.7 HEMI V8 met 401 pk

6.4 HEMI (392) met 477 pk

392 Track Pack met extra hardware voor het circuit

SRT Hellcat topmodel met 787 pk

Die 6.4-liter HEMI is trouwens ook interessant, want het is de eerste keer dat deze motor in een RAM 1500 hangt. Een soort sweet spot voor wie wel power wil, maar niet per se een Hellcat hoeft.

De pick-up is ondanks zijn prestaties nog steeds een werkpaard. Je mag bijna 4.000 kilo trekken en ruim 500 kilo meenemen in de laadbak. Een schroefje vergeten op de bouwplaats? De werknemers waren nog nooit zo snel bij de bouwmarkt.

Een knipoog naar het verleden

Het is niet de eerste keer dat RAM zo uitpakt. Zo’n twintig jaar geleden had je de compleet gestoorde SRT-10, beter bekend als de Viper truck. Met een 8.3-liter V10 uit de Dodge Viper goed voor 507 pk. Destijds al belachelijk snel. Maar dat was toen. De eerste Rumble Bee’s stammen uit 2004 en 2005, goed voor bijna 10.000 verkopen. Dat Stellantis het merk RAM de vrijheid geeft om in 2026 zoiets geks te doen is opvallend. Maar we klagen niet hoor.

Dit zijn de knipogen uit het verleden die we alleen maar kunnen aanmoedigen. De Amerikanen hebben weer wat geks om in de showroom te bewonderen. De Rumble Bee komt zover bekend niet naar Nederland.