Range Rover bouwt een auto die eigenlijk geen Range Rover is

Koop je een Range Rover, dan weet je meestal precies wat je krijgt. Een hoge zit, een statig uiterlijk en genoeg bodemvrijheid om in het weekend lekker door een rivier te rijden. Maar blijkbaar vonden ze bij JLR dat het tijd was voor iets totaal anders. Dit is de nieuwe Range Rover GT. En nee, hij lijkt niet per ongeluk te zijn verlaagd.

Een Range Rover die liever een Porsche wil zijn

Op het eerste gezicht moet je misschien twee keer kijken. De neus geeft uiteraard wel weg dat het een Range Rover is, maar vanaf de A-stijl verandert het verhaal echt compleet. De daklijn loopt vloeiend naar achteren, de auto staat laag op zijn wielen en het gehele ding oogt eerder als een Porsche Taycan dan als een SUV.

Volgens Range Rover is het geen SUV-coupé, maar een echte GT. Dus een auto waarmee je zonder al te veel moeite honderden kilometers over de Autobahn kunt scheuren, zonder dat je rug halverwege in elkaar zakt. Tegelijkertijd belooft het merk dat de GT nog altijd over de terreincapaciteiten beschikt waar een Range Rover om bekendstaat. Al denk ik dat de meeste exemplaren niet verder zullen komen dan het grindpaadje bij de plaatselijke golfclub of de drempels rond de P.C. Hooftstraat.







Elektrisch, maar niet voor altijd

Onder de nogal opvallende carrosserie ligt het splinternieuwe EMA-platform. Bij de marktintroductie komt de GT alleen als volledig elektrische auto, al houdt Range Rover de technische specificaties voorlopig nog geheim. Vermogen, accucapaciteit en laadsnelheden volgen dus allemaal nog.

Toch verklappen de prototypefoto's al het een en ander. Op het digitale instrumentarium staat bij 80 procent acculading nog 463 kilometer resterende actieradius. Omgerekend kom je daarmee uit op ongeveer 580 kilometer op een volle accu. Geen officieel WLTP-cijfer natuurlijk, maar het geeft wel een beetje een indicatie.

Opvallender is misschien nog wel dat JLR heeft bevestigd dat er later ook een volwaardige hybride versie komt. De GT was eigenlijk alleen als EV bedoeld, maar blijkbaar heeft ook Range Rover ingezien dat toch niet iedere klant klaar is voor volledig elektrisch rijden.







Minder schermen, wel meer luxe

Waar bijna ieder premiummerk tegenwoordig een complete bioscoop op het dashboard knalt, kiest Range Rover opvallend genoeg voor rust. Misschien zelfs wel iets te veel. Een klein digitaal instrumentarium, een vrij bescheiden infotainmentscherm en verrassend veel textiel moeten van de GT een rijdende lounge maken in plaats van een rijdende tablet.

Ook de ruimte achterin zou indrukwekkend zijn. Dankzij de lange wielbasis belooft Range Rover beenruimte die vergeleken kan worden met de hoge Range Rover SUV. Dat is precies waarmee de GT zich wil onderscheiden van concurrenten als de Porsche Taycan en Mercedes-AMG GT 4-Door. Die zijn allemaal wel snel, maar bieden achterin zeker niet zoveel ruimte.

De productieversie verschijnt begin 2027.

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