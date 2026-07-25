Deze twee Range Rovers hoor je bij elkaar te kopen

Normaal gesproken koop je een Range Rover. Deze keer koop je er twee, of eigenlijk koop je één verhaal in twee tijdperken. Land Rover onthult tijdens Monterey Car Week een volledig gerestaureerde Range Rover Classic uit 1993, speciaal opgebouwd om als tweelingbroer te dienen van de gloednieuwe Range Rover SV Ultra. Beide auto's gaan op 14 augustus samen onder de hamer bij RM Sotheby's. Meebieden kan alleen op het duo, niet seperaat.

Broeders uit andere tijden

De klassieker is gespoten in Titan Silver, dezelfde kleur die debuteert op de SV Ultra . Ook de details zijn overgenomen van de moderne broer, met 16 inch driespaaks wielen in Satin Platinum Atlas, nieuwe SV Ultra-belettering op de motorkap en wielkastverbreders zijn weggelaten voor een strakkere lijn. Onder de motorkap herinnert een plaquette eraan dat dit de allereerste bespoke matched pair-commissie ooit is.

De binnenkant heeft dezelfde aandacht gekregen als de buitenkant. Voor het eerst gebruikt Land Rover Classic het materiaal Ultrafabrics in een Classic-model, in dezelfde lichte tweekleurige combinatie van Orchid White en Cinder Grey als de SV Ultra. Het dashboard krijgt Cinder Grey bekleding met bijpassende ventilatieroosters, en het stuur is uitgevoerd in beide tinten. De stoelen zijn voorzien van hetzelfde laser gesneden patroon dat op de SV Ultra debuteerde, doorgetrokken tot in de rugleuningen. Geborsteld aluminium handgrepen en kleurgematchte speakerafwerkingen maken het interieur af. Man, wat zit dat lekker in elkaar!

Meer dan 2.000 uur werk

Wat begon als een Amerikaanse County Edition, is nu een compleet gereviseerde klassieker. Het Classic Works-team stak er ruim 2.000 uur in, verdeeld over plaatwerk, spuitwerk, bekleding en assemblage. Motor, versnellingsbak, ophanging, stuurinrichting en remmen zijn allemaal grondig gereviseerd, met behoud van de originele 3.9 liter grote V8 en de viertraps automaat.

Dit is natuurlijk een visitekaartje voor Monterey Car Week om te laten zien wat het Classic Works-team allemaal kan doen. Hopende dat vermogende bezoekers van het evenement staan te zwaaien met hun flappen om ook zo’n project aan te gaan. In dit geval kunnen ze bieden op de auto’s.

Het duo is vanaf 12 augustus te zien tijdens de preview van RM Sotheby's in het Monterey Conference Center, toegankelijk voor bieders en (tegen betaling) het publiek. Naast de gerestaureerde Classic staat ook de allereerste Amerikaanse SV Ultra opgesteld, zodat bezoekers de twee generaties naast elkaar kunnen zien. De veiling zelf start op 14 augustus om 17.30 uur lokale tijd.