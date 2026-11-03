Plebs zijn niet langer welkom bij Range Rover

Mocht je nog in de markt zijn voor een dure SUV en een beetje mee willen liften op de merknaam 'Range Rover', maar er geen ton voor neer willen tellen, dan moet je snel zijn. Vanaf ergens volgend jaar ben je namelijk niet meer welkom bij de dealer.

Ruim tien jaar nadat de Range Rover Velar en Range Rover Evoque voor het eerst aan het grote publiek getoond werden, valt het doek voor beide modellen. de 'goedkope' RaRo's hebben geen plek meer in de markt nu de Temu-Range Rovers van Jaecoo de markt veroveren. Slecht grapje, natuurlijk. Maar het de beredenering van Range Rover om de twee modellen te schrappen ligt er niet heel ver vanaf: de merkpositionering moet nog verder de hogere sferen in. En dat kan natuurlijk niet als je auto's onder een ton in het aanbod hebt.

Geen opvolgers onder Range Rover

Dat betekent dan ook dat zowel de Velar als de Evoque geen directe opvolgers zullen krijgen. Het gat in de markt die de twee relatief populaire modellen achterlaten moet opgevuld worden door de nieuwe, vers afgeplitste zustermerken Defender en Discovery. Deze twee zullen absoluut geen goedkope modellen aan gaan bieden, maar nog wel in het prijsgebied van de uitgaande modellen opereren met hun eigen nog aan te kondigen aanbod.

Nadat de laatste instapmodellen van de band rollen, blijven er voor Range Rover maar drie modellen over. De volwaardige Range Rover zal daarbij de absolute top vertegenwordigen met daaronder de Sport en de aankomende Range Rover GT. De laatstgenoemde krijgt voor het eerst de taak om ook mensen aan te spreken die niet zo zeer een SUV willen, maar wel in een (elektrische) Range Rover willen rijden.

Instappen wordt twee keer zo duur

Voor de goede orde: een Range Rover Evoque heb je nu voor net geen 67.000 euro en voor een Velar betaal je net geen 90.000 euro. De nieuwe Range Rover Sport Electric komt er vanaf 123.197 euro en de prijs van de elektrische GT is nog niet bekend, maar zal ook boven de ton uit gaan komen. Kortom, instappen in een Range wordt bijna twee keer zo duur als voorheen.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is een enorme gok die Range Rover neemt met het verschuiven naar een hoger segment. Vooral als je bedenkt dat het twee verkooptoppers (van de Evoque werden er meermaals meer dan 100.000 per jaar verkocht) in te wisselen voor twee volledig elektrische en nog onbewezen modellen.

Komt wel goed met de nieuwe strategie

Vooralsnog denkt men bij het Britse merk dat het allemaal wel goed moet gaan komen. Volgens eigen zeggen is de interesse in de GT voor 80 procent nieuwe klant. Dat kan betekenen dat er tot nu to acht nieuwe klanten van de tien in totaal zich hebben gemeld, maar het zal ongetwijfeld om iets grotere aantallen gaan, hopen we.

Daarnaast claimt Range Rover dat er nog geen duidelijke concurrenten in de markt zijn voor met name de GT en dat het dus als het ware verwacht vrij spel in de markt te hebben. Het vergelijkt het met het succes van de Evoque, een model zonder echte duidelijke marktpositie dat zijn eigen publiek wist te vinden.

Mocht je je nu nog afvragen wat er met de naam 'Land Rover' gaat gebeuren? Die blijft gewoon bestaan, maar zal een minder grote rol krijgen. Erg klein zelfs, als je het vanuit een fysiek oogpunt bekijkt. Alle auto's die onder de Land Rover-vlag horen, krijgen allemaal het groene, ovale embleem in de grille.

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