Autofabrikanten gaan terug naar knopjes, maar dit merk peinst er niet over

De trend is duidelijk in autoland. Autofabrikanten komen massaal terug op de beslissing om alles te digitaliseren. Maar niet alle merken grijpen terug naar de fysieke knoppen. Range Rover is de uitzondering.

Sterker nog, Range Rover kiest een geheel eigen weg. In plaats van een heel schermencircus, kiest het Britse automerk ervoor om schermen tot het minimum te houden. Daarover bericht Go Auto . En de schermen die er zijn mogen best wat kleiner. Ordinaire kostenbesparing of niet, in principe hoeft je auto ook niet volgehangen te worden met displays natuurlijk.

Wat dan wel weer jammer is: de beknibbeling op fysieke knoppen. Enkele sneltoetsen blijven op het stuur aanwezig, maar voor de meeste secundaire functies ben je nog steeds aangewezen op het touchscreen. Denk daarbij aan multimedia en klimaatregeling. Hopelijk heeft de gemiddelde Range Rover-klant geen leesbril nodig om de stoelverwarming aan of uit te zetten.

De nieuwe Range Rover GT is het eerste concrete voorbeeld van die koers. De coupé-achtige GT krijgt een relatief bescheiden centraal touchscreen dat lager in het dashboard is geplaatst. Daarboven zit een smal instrumentarium voor de bestuurder. Een gigantisch scherm dat zich over het complete dashboard uitstrekt, zul je er niet vinden.

Geen schermenfetisj

Volgens Range Rover staat een groot scherm namelijk niet automatisch gelijk aan luxe. Sterker nog: het merk vindt dat al die digitale oppervlakken juist voor onrust zorgen.

Een koerswijziging. Want de huidige Range Rover ging de afgelopen jaren namelijk precies de andere kant op. In 2013 moest je het nog doen met een 8-inch scherm. In 2018 waren er al twee exemplaren van 10 inch en de huidige generatie L460 heeft twee displays van 13 inch. Dat gaat minder worden.

Ook schermen voor passagiers worden door Range Rover niet als prioriteit gezien. Het merk wil simpelweg alleen schermoppervlak gebruiken wanneer dat daadwerkelijk iets toevoegt. Volgens de ontwerpers moet het interieur voelen als een soort rustgevende sanctuary, waarin je na een lange rit juist frisser uitstapt dan je instapte.

De Range Rover GT wordt vanaf 2027 het eerste model waarin die filosofie zichtbaar wordt. Daarna volgen vergelijkbare veranderingen bij andere modellen, waaronder de nieuwe Evoque.

Die nieuwe Range Rover is dus perfect voor een ieder die schermen haat in het interieur. Zeg maar het tegenovergestelde van een moderne Mercedes-Benz met al die hyperschermen.

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