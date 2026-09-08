Range Rover: 'Onze klanten kopen geen Chinese namaak'

Men zegt wel eens dat het van elkaar kopiëren in de Chinese cultuur wordt gezien als de hoogste vorm van vleierij. Of dat ook zo is, laten we in het midden, maar bij Jaguar-Land Rover (JLR) denken ze er in ieder geval wel zo over. Toch zouden ze er geen enkele klant door mislopen.

Het is de afgelopen tijd schering en inslag als het aankomt op het aantal Chinese pogingen om mee te liften op de populariteit van de Land Rover en Range Rover mee te liften. Met andere woorden: er zijn nogal wat (soms erg slappe) kopieën voorbij gekomen. Toch blijken ze enorm populair, en dan doelen we met name op de auto's die vaak als de 'Temu Range Rover' wordt bestempeld: de Jaecoo 5 en 7. Maar ook wat meer premium merken als Denza en Geely hebben hun eigen kopieermachine laten ratelen.

Een compliment buiten de eigen klasse

Toch maakt managing director Martin Limpert van JLR-Australië zich alles behalve druk om het agressieve kopieergedrag van de Chinezen. Hij ziet het eerder als een compliment dan als concurrentie. "Als andere merken onze ontwerpen kopieëren, dan is dat een teken dat wij gezien worden als een inspirerend merk in de luxe-wereld. Het is voor ons vooral belangrijk dat we het 'origineel' blijven, en daarom blijven we evalueren", aldus Limpert. "Het is waarschijnlijk een soort erkenning, we zien het als een compliment."

Of het terecht is dat de baas zich geen zorgen maakt, zullen we met verloop van tijd gaan zien. De MD wijst er namelijk op dat JLR vanuit een krachtige positie ten tonele komt. "We hebben Britse originaliteit, ontwerp en technisch vernuft opgebouwd over meer dan vijftig jaar en vijf generaties van Range Rovers. Daardoor zijn we in een positie gekomen waarin we de standaard keuze zijn van leiders", claimt hij.

Iets te makkelijk gedacht

Maar daar gaat hij wellicht iets te makkelijk uit van de merkwaarde van de Britse autobouwer. Dat is juist iets wat op ongekend tempo aan het afbrokkelen is in de hedendaagse markt. Het is juist de reden dat auto's als de Temu Range Rovers zo populair zijn. Waar normaliter ook in die prijsklasse voor de betrouwbaarheid van bestaande merken werd gekozen, is het grote publiek in steeds grotere mate bereid om over te stappen naar de Chinese nieuwkomers.

Vooralsnog lijkt het erop dat de luxe merken die in de wat hogere prijsklassen opereren minder last hebben van Chinese concurrenten. Mensen die wat meer te besteden hebben voor een vierwieler, kiezen toch met regelmaat voor de wat bekendere merken. Vermoedelijk telt de merkwaarde en de prestige die daar aan vast zit ook zeker mee.

Maar voor hoelang Range Rover hier nog vanuit kan gaan en of de nieuwe, lagere liggende Grand Tourer ervoor kan zorgen dat ze deze voorkeurspositie blijven behouden? Wij denken dat juist dat volledig nieuwe en elektrische model de aantrekkingskracht van het stokoude Britse merk wel eens kan verzwakken tegenover de nieuwere spelers.

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