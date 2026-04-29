Range Rover SV Ultra is de duurste Range Rover ooit

De auto op de headerfoto ziet er niet opvallend uit – zeker niet als je hiermee door Amsterdam rijdt – maar toch is dit de nieuwe topversie van de Range Rover. En die is peperduur.

Range Rover lanceert de Range Rover SV Ultra. Dit is volgens het merk de “meest luxueuze en technologisch geavanceerde Range Rover ooit”. Dat zit ‘m niet alleen in de materialen en de afwerking, maar ook in de audio.

21 speakers

Range Rover introduceert op de Ultra namelijk een spectaculair audiosysteem genaamd ‘SV Electrostatic Sound’. Dit systeem bestaat uit 21 geïntegreerde luidsprekers verspreid door het interieur en vijf basspeakers.

Dat is nog niet alles: er zitten transducers in de stoelen en in de vloer, die ervoor zorgen dat je de muziek niet alleen hoort, maar ook voelt. Deze trillen mee op de muziek. Een soort muzikale vibrators dus. Volgens Range Rover heeft dit een hele kalmerende werking. Al hangt dat er maar net van af welk nummer je opzet.

De Ultra heeft verder een exclusief grijs-wit interieur dat uitgevoerd is in Ultrafabrics-kunstleer met een geperforeerd mozaïekpatroon. Ook de exterieurkleur ‘Titan Silver’ is uniek voor de Ultra. Dit lijkt gewoon zilver, maar er zitten ultrafijne aliminiumdeeltjes in, wat zou moeten zorgen voor een spiegelachtige glans. Heb je daar niet zo’n behoefte aan, dan kun je uiteraard ook gewoon andere kleuren kiezen.

Prijs

We verklapten al dat de Range Rover SV Ultra aardig aan de prijs is. Als P550e (de plug-in hybride) kost deze auto €286.638. Dat is ruim een ton meer dan de basisuitvoering. Maar het wordt pas écht duur als je voor de P540 (zonder stekker dus) gaat. Die kost €383.063 en is de duurste Range Rover die ooit in de prijslijst heeft gestaan. Als je dan ook nog de Long Wheelbase kiest, kom je zelfs boven de 4 ton uit.

Deze prijzen zijn inclusief het SV Electrostatic Sound-systeem, want dat het is het USP van deze uitvoering. Toch kun je de Ultra ook zónder deze optie krijgen. Dan bespaar je €14.767 en krijg je de standaard Meridian-audio. Maar dan kun je net zo goed niet de Ultra nemen.