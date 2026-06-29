Rapper Boef laat zijn Mansory Rolls-Royce overvliegen uit Dubai

Rapper Boef boekte grote successen in Nederland, maar belasting betalen, ho maar. Zoals wel meer Nederlandse boefjes heeft hij Nederland verruild voor Dubai. Uiteraard vliegt hij wel regelmatig heen en weer tussen Dubai en Nederland, en deze keer heeft hij zelfs zijn auto meegenomen.

@Pierre_bond spotte de Rolls-Royce van Boef afgelopen vrijdag namelijk op de A27. Met een kenteken uit Dubai. Boef gedraagt zich dus als een echte oliesjeik en laat gewoon in de zomer zijn Rolls overvliegen naar Europa. Dit is overigens niet de eerste keer, want vorig jaar werd hij ook al een keer met deze auto in Nederland gesignaleerd. Je zou bijna denken dat hij de Rolls stiekem permanent in Nederland heeft staan, maar de auto is óók in Dubai gespot.

Kosten

Wat dat kost, een Rolls-Royce over laten vliegen uit Dubai? Boef – transparant als hij is – vertelde vorig jaar op Instagram dat een retourtje € 24.000 kost. Want ja, zo’n Rolls-Royce kun je niet meenemen in de hand- of ruimbagage.

Dan nog even over de auto zelf. Het betreft een Cullinan die onder handen is genomen door Mansory en uitgevoerd is in vuilniszakgrijs. Zo te zien is Boef al goed ingeburgerd in Dubai, want dit is precies de auto die je zou verwachten van een Arabier.

Ali B

Boef heeft zijn Rolls ook meteen kunnen showen aan zijn vriend Ali B., waar hij een bezoekje heeft gebracht. Ali is ook niet vies van dikke SUV’s: hij had eerder een Bentayga (die geveild is door Domeinen) en meer recent is hij gespot in een BMW XM.

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