Rationeel kies je de i3, maar je wilt deze BMW M350 #test

De nieuwe BMW 3 Serie is er, en liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: naast de elektrische i3 blijft BMW gewoon een sportsedan met verbrandingsmotor bouwen. De M350 xDrive is geen elektrische i3 met een andere aandrijflijn, maar een doorontwikkeling van de vorige G20. Dat merk je ook onderweg: laag zwaartepunt, een mooie balans en vierwielaandrijving die duidelijk veel vermogen naar achteren stuurt.



Onder de motorkap ligt de bekende B58-zescilinder. De benzinemotor levert 426 pk en krijgt hulp van een mild-hybridesysteem. Het totale systeemvermogen bedraagt 443 pk en 580 Nm. Daarmee sprint de M350 in 4,1 seconden naar 100 km/u en haalt hij begrensd 250 km/u. Dat is 69 pk meer dan de M340i en brengt deze gewone 3 Serie akelig dicht bij M3-territorium.

Hoe leuk is die M350 nou precies? Check de rijtest om daar achter te komen!







