Leesvoer: Raymond (23) heeft aan 136 pk meer dan genoeg lol

Je hoeft geen 300 pk, launch control en vierwielaandrijving te hebben om iedere rit leuk te maken. Raymond bewijst het met zijn Suzuki Swift Sport in een Autoblog Mijn Auto-video.

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Raymond is 23, rijdt deze witte Japanner dagelijks en heeft onder de motorkap slechts 136 pk. Toch duurt het tijdens de Mijn Auto-rit maar een paar bochten voordat Martijn enthousiast wordt. Dat heeft alles te maken met het simpele recept van deze generatie Swift Sport: een atmosferische 1,6-liter, een handgeschakelde zesbak en ongeveer 1.000 kilo aan gewicht. Geen indrukwekkende cijfers voor bij de koffieautomaat, maar op een Nederlandse binnenweg werkt het uitstekend. Raymond: “Het is gewoon genoeg vermogen om het leuk te hebben, zonder dat je gelijk je rijbewijs kwijtraakt.”

Autoblog hielp Raymond trouwens deze auto

Dat Raymond uiteindelijk bij een Swift Sport uitkwam, is mede onze schuld. Voordat Raymond zijn Suzuki kocht, keek hij een occasionvideo van Autoblog over de Swift. Die video was volgens hem een van de aanleidingen om serieus naar het model te gaan kijken. Inmiddels heeft hij zijn exemplaar bijna twee jaar in bezit.

De keuze blijkt ook financieel goed uit te pakken. Raymond heeft drie schadevrije jaren opgebouwd en betaalt naar eigen zeggen ongeveer vijftien euro per maand aan verzekering. Dat is voor een jonge bestuurder met een sportieve auto bepaald niet verkeerd. Daarnaast noemt hij onderhoud, verbruik en betrouwbaarheid als punten waarop de Swift overzichtelijk blijft. Voor iemand die de auto iedere dag nodig heeft, is saai op dat vlak juist uitstekend nieuws.

Niet zijn eerste en enige auto

Raymonds autoloopbaan begon een stuk bescheidener. Zijn eerste auto was een Seat Mii. Niet bepaald een hot hatch, maar volgens Raymond wel een prima manier om autorijden te leren. Daar komt nog bij dat zijn Mii zowel stoelverwarming als een panoramadak had. De overstap naar de Swift Sport was daarna aanzienlijk. Raymond keek ook naar een Mini, maar de Suzuki paste beter bij zijn budget en zijn voorkeur voor Japanse auto's. “Ik ben fan van Japanse auto's. Het is lekker betrouwbaar”, vertelt hij. Die voorkeur beperkt zich niet tot zijn dagelijkse vervoer.

Naast de Swift heeft Raymond namelijk ook een Mazda MX-5 als hobbyauto. Die gebruikt hij voor mooie dagen, toertochten en ritten door de Ardennen. Daardoor hoeft de MX-5 niet iedere ochtend comfortabel of praktisch te zijn. “Hobbyauto's worden vaak wel beter als je er niet iedere dag in hoeft te rijden”, zegt Raymond. Het maakt de keuze voor de Suzuki begrijpelijk: waar de MX-5 er is voor mooie dagen, moet de Swift iedere dag inzetbaar zijn maar toch voldoende lol bieden.

Een 1.6 die toerenhongerig is









Terug naar de Swift Sport. Onder de motorkap ligt Suzuki's 1,6-liter M16A. De gewone Swift uit deze periode moest het met aanzienlijk minder vermogen doen, maar belangrijker is hoe de Sport zijn pk's levert. Er zit namelijk geen turbo op de motor geschroefd. Het blok begint volgens Raymond rond de 4.000 tot 4.500 toeren serieus wakker te worden. Daarna kun je hem richting de 7.000 toeren jagen. Vrij indrukwekkend voor zo'n klein motortje in een relatief betaalbare auto.

Suzuki ontwikkelde de M16A voor deze generatie Swift Sport verder en combineerde hem met een speciaal ontwikkelde handgeschakelde zesbak. Ook het onderstel werd aangepast ten opzichte van een gewone Swift. Dat levert een manier van rijden op die bij moderne turbomotoren steeds zeldzamer wordt. Wie wil opschieten, moet terugschakelen en de motor bewust in zijn toerengebied houden. Raymond vindt dat juist onderdeel van de lol: “Je moet er ook gewoon een beetje voor werken. Dan beloont het ook.”

Zodra de eerste echte bocht opduikt, merkt Martijn waarom de Swift Sport zo'n goede reputatie heeft: “Dit is gewoon meteen leuk. Het stuurt gewoon ontzettend direct. Dit is echt zo'n auto voor op dijkjes.” Het formaat helpt daarbij. De Suzuki is smal en overzichtelijk, waardoor er op kleine wegen veel asfalt overblijft. Je hoeft niet met absurd hoge snelheden te rijden om het idee te krijgen dat je serieus met een auto bezig bent.

Tuning?

Een Swift Sport aanpassen is niet moeilijk. Er zijn uitlaten, verlagingssets, andere wielen en genoeg andere tuning-onderdelen verkrijgbaar. Toch heeft Raymond zich nog niet laten overhalen (op geinige speelmatvloermatten na)§: “Ik hou ze [zijn auto's] liever een beetje standaard.” Een ander uitlaatsysteem sluit hij niet uit. Ook vindt hij dat de Swift af fabriek best hoog op zijn poten staat. Een verlagingsset is dus verleidelijk, maar juist daar twijfelt hij. “Ik ben nog zo bang dat het rijgedrag eraan gaat.”









Dat is geen gekke gedachte. Een auto lager zetten is eenvoudig, maar een onderstel daadwerkelijk beter laten werken is een ander verhaal. Raymond vindt de standaardafstelling juist erg goed: voldoende stevig om leuk te sturen, zonder dat de auto in dagelijks gebruik irritant hard wordt. Hij keek bijvoorbeeld ook naar een Renault Twingo RS, maar vond die een stuk stugger. De Swift raakt voor hem precies de juiste middenweg.

Hoe presteert zo'n Swift Sport op de Autobahn?

Een kleine, lichte Japanse hatchback kan op binnenwegen leuk zijn en vervolgens op de snelweg behoorlijk vermoeiend worden. Veel bandengeluid, weinig isolatie en hoge toerentallen horen vaak bij het recept. De Swift valt Raymond mee. Dankzij de zesde versnelling blijft het toerental tijdens langere ritten binnen de perken. Raymond heeft bovendien empirisch onderzoek verricht op de Autobahn. In de vijfde versnelling zag hij volgens eigen zeggen 210 km/u op de teller. De zesde versnelling fungeert vooral als lange overdrive. De officiële topsnelheid van deze generatie ligt rond 195 km/u.

De volgende stap kan behoorlijk groter worden

Voorlopig is Raymond van plan de Swift te houden. Een duidelijke opvolger heeft hij namelijk niet. Wanneer Martijn hem dwingt om toch even te dromen, worden de kandidaten wel direct een stuk serieuzer. Een Porsche 911 van de 997-generatie spreekt hem aan. En als het Japans moet blijven, staat een Nissan GT-R eveneens hoog op het lijstje. Liefst een recente, of iet nou links- of rechtsgestuurd is. Hij is in Japan op vakantie geweest en heeft inmiddels meerdere rechtsgestuurde auto's gereden. Volgens hem went aan de verkeerde kant zitten verrassend snel. De omgekeerde positie van richtingaanwijzer en ruitenwisserhendel levert eerder problemen op.

Een rode GT-R mag er uiteindelijk best komen. Eerst zijn er alleen nog wat andere financiële prioriteiten. Een huis bijvoorbeeld. Liefst eentje met een garage waar zowel de Swift als de MX-5 binnen kunnen staan.

Heb je meer nodig dan een Swift Sport?

De Swift Sport laat mooi zien waarom een hot hatch niet automatisch zo snel mogelijk hoeft te zijn. Raymond moet schakelen, toeren maken en zijn snelheid meenemen. Daardoor gebeurt er bij 80 km/u al genoeg om plezier te hebben. “Het blokje heeft er gewoon lekker zin in”, zegt hij tijdens de rit. Dat is uiteindelijk de beste omschrijving van de hele auto. Hij is goedkoop genoeg om als jonge liefhebber te rijden, betrouwbaar genoeg voor dagelijks vervoer en licht genoeg om met 136 pk nog steeds vermakelijk te zijn. Raymond kan hem doordeweeks naar zijn werk pakken en in het weekend net zo makkelijk een leuke binnenweg kiezen.

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