RDW fileert kritiek op Tesla FSD: ‘’24 miljoen kilometer zonder incidenten’’

Het kan ook nooit eens rustig verlopen bij Tesla, hè? Nu het bijna autonome systeem supervised Full Self Driving live is in Nederland (voor de nieuwere Tesla’s met HW4), werden er vraagtekens gezet bij de goedkeuringstests van de RDW. Tesla zou de Rijksdienst hebben misleid met rooskleurige ongelukstatistieken om de felbegeerde Europese primeur binnen te slepen. De RDW pikt die kritiek niet en komt met een boodschap.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer zag in de Tweede Kamer hoe minister van Infrastructuur en Waterbeheer, Vincent Karremans, de typegoedkeuring voor Tesla verdedigde. ‘’In navolging van die toelichting geeft het RDW hieronder een toelichting op de gevolgde procedure’’, lezen we.

De toezichthouder benadrukt dat ze geen seconde blind hebben vertrouwd op de data van de Amerikaanse fabrikant. ‘’De RDW heeft geverifieerd hoe Tesla de gegevens heeft verzameld en geanalyseerd. Daarbij hebben we beoordeeld of de gegevens volledig, verifieerbaar en nauwkeurig waren. Daarnaast hebben data-experts van de RDW de statistische analyse van Tesla onafhankelijk beoordeeld.’’

Eigen tests

Tevens bevestigt de toezichthouder dat er met het systeem geëxperimenteerd is in Nederland voor het legaal werd. ‘’Gedurende meer dan 3.000 uur vonden tests plaats op testcircuits en op de openbare weg, onder uiteenlopende omstandigheden, waaronder complex en druk stadsverkeer, diverse soorten wegen en verschillende – waaronder extreme – weersomstandigheden. Hierbij werden gegevens gebruikt van 1,8 miljoen kilometer die in Europa met FSD Supervised zijn afgelegd.’’

© Foto: RDW

Omdat FSD Supervised flink wat rijtaken overneemt van de bestuurder, houdt de RDW de vinger strak aan de pols. Het systeem monitort de bestuurder in de auto continu en streng via de interieurcamera om te kijken of die wel oplet, wat het systeem volgens de RDW "minstens zo veilig maakt als andere rijhulpsystemen".

Bovendien stopt het werk voor de RDW niet nu de typegoedkeuring binnen is. Sterker nog: de toezichthouder heeft de duimschroeven voor Tesla extra aangedraaid. Waar de Europese wetgeving voorschrijft dat fabrikanten jaarlijks moeten rapporteren over de veiligheid van dit soort systemen, heeft de RDW die verplichting voor Tesla voorlopig opgeschroefd naar maandelijks.

24 miljoen veilige kilometer

Dat het systeem in de praktijk vooralsnog doet wat het moet doen, onderbouwt de RDW met de actuele cijfers op de Nederlandse wegen. Sinds de marktintroductie rijden er inmiddels al bijna 40.000 Tesla’s met FSD Supervised rond in Nederland. Samen hebben deze auto’s al zo’n 24 miljoen kilometer achter de rug op de Nederlandse weg, ‘’zonder noemenswaardige incidenten’’, aldus de RDW.

De RDW blijft de data live analyseren. Mocht er in de maandelijkse rapportages wél een gevaarlijke trend zichtbaar worden, dan schroomt de instantie niet om direct maatregelen op te leggen aan de autobouwer. Maar vooralsnog is de conclusie van de rijksdienst helder: het systeem werkt, ook als je de onderzoeken en cijfers van Tesla buiten beschouwing laat.