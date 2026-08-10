RDW is helemaal klaar met automobilisten die terugroepacties negeren

Er zijn van die brieven die je beter niet kunt negeren. Een blauwe envelop bijvoorbeeld. Een terugroepactie van de autofabrikant hoort eigenlijk ook in dat rijtje thuis. Toch belandt die bij verrassend veel automobilisten blijkbaar ergens onder op de stapel. En geloof het of niet, de RDW is daar nu helemaal klaar mee.

"Er moet iets gebeuren"

RDW-directeur Jantina Woudstra vindt dat het tijd is om automobilisten wat minder keuzevrijheid te geven als het om terugroepacties gaat. Vorig jaar kregen ongeveer 400.000 Nederlandse automobilisten een brief omdat hun auto mogelijk een veiligheidsprobleem had. Denk aan defecte airbags, remmen die niet zo lekker functioneren of onderdelen die barbecues kunnen veroorzaken. Toch liet ongeveer een derde de auto niet repareren.

Sinds 2020 zijn zelfs 2,1 miljoen auto's teruggeroepen. Van ruim 600.000 auto's is de noodzakelijke reparatie nog altijd niet uitgevoerd. Volgens Woudstra gaat het niet om een loszittend dashboardkastje, maar om defecten die serieuze gevolgen kunnen hebben. Je rijdt tenslotte niet alleen op de weg.

Geen APK? Geen verkoop?

De RDW vindt daarom dat er best wat meer druk op automobilisten mag komen. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid om auto's met een openstaande veiligheidsrecall niet meer door de APK te laten komen. En daar blijft het niet bij.

Daarvoor moet de wet wel worden aangepast, dus dat kan nog wel even duren. Maar de boodschap van de RDW is duidelijk: een terugroepactie moet geen vrijblijvend advies meer zijn. Dit klinkt natuurlijk niet geheel onlogisch. Als je auto rondrijdt met een airbag die mogelijk niet werkt of een remsysteem dat er niet zo veel zin meer in heeft, is dat meer dan alleen jouw probleem.

Niet alleen de automobilist

De RDW vindt trouwens dat ook autofabrikanten wel een tandje mogen bijzetten. Nou sturen zij meestal een brief naar de eigenaar, maar die verdwijnt blijkbaar nogal eens ongeopend bij het oud papier. Daarom wil de RDW mensen in de toekomst mogelijk ook rechtstreeks benaderen, bijvoorbeeld via MijnOverheid.

De meest voorkomende terugroepacties gaan ook niet over simpele dingen. Het gaat vooral om airbags en veiligheidsgordels, remmen, motor- en brandstofsystemen, elektrische systemen met brandgevaar en problemen met wielen of wielophanging. Of de politiek daadwerkelijk akkoord gaat met strengere maatregelen, moeten we allemaal nog maar zien. Maar als het aan de RDW ligt, is het tijd dat een terugroepactie precies wordt behandeld zoals de naam al doet vermoeden: niet als een vriendelijk verzoek, maar als iets wat je gewoon doet.

Via: AD



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