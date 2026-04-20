Moet je niet juist meer opletten met Tesla FSD aan? RDW reageert

Heb jij al een onderuitgezakte Tesla-rijder gezien die duidelijk FSD gebruikt? Volgens Bernd van Nieuwenhoven moet dit onmogelijk zijn. Van Nieuwenhoven is de manager typegoedkeuringen bij de RDW en overzag het keuringproces van Tesla’s zelfrijdende functie in Nederland. Hij vertelt erover in gesprek met onze eigen Wouter bij De Nationale Autoshow van BNR .

De belangrijkste boodschap van de RDW is helder: FSD is géén volledig zelfrijdend systeem. “Voor ons is het heel belangrijk dat dit geen autonoom voertuig is. Jij blijft als bestuurder verantwoordelijk. Je hoeft het gaspedaal maar licht aan te raken, of het stuur vast te pakken, en je bent weer in control. Rem je, dan schakelt het systeem direct uit.”

Hoe voorkom je te relaxte Tesla-rijders?

Om te voorkomen dat bestuurders achteroverleunen, speelt het zogeheten Driver Monitoring System (DMS) een cruciale rol. Dat systeem houdt voortdurend in de gaten of je nog wel oplet. “Het gaat niet alleen om of je ogen open zijn,” legt Van Nieuwenhoven uit. “Het systeem kijkt of je daadwerkelijk met de rijtaak bezig bent. Kijk je de verkeerde kant op of heb je je telefoon in je hand, dan krijg je snel een waarschuwing.” Ook fysieke aanwezigheid wordt gecontroleerd: er moet iemand op de bestuurdersstoel zitten en die persoon moet actief betrokken zijn. Wel zo handig.

Misbruik? Dan ben je FSD kwijt!

De controleur houdt het niet alleen bij waarschuwingen. “Je kunt het bijna zien als een flitspaal in je auto,” zegt Van Nieuwenhoven. “Negeer je waarschuwingen, dan kan het systeem je toegang tijdelijk ontzeggen. In sommige gevallen ben je het een week kwijt.” En daar betaal je dan 99 euro per maand voor: om Tesla van data te voorzien, om streng gecontroleerd te worden op je oog- en handbewegingen en mogelijk een tijd zonder het systeem te zitten.

Wat als het misgaat?

Er zijn al wat beelden online verschenen waarbij FSD een foutje maakt. Denk aan het betreden van een fietspad of een doodlopende weg inrijden. RDW houdt de vinger aan de pols in de eerste paar maanden. Mocht FSD in de praktijk toch onveilig blijken, dan kan de RDW ingrijpen. Zoals bij elke typegoedkeuring zijn er verschillende maatregelen mogelijk, variërend van aanpassingen tot het beperken of intrekken van het systeem. “Het begint altijd met zorgen dat het voertuig weer voldoet aan de eisen,” aldus Van Nieuwenhoven.

Oké, maar wat als je Tesla alsnog het fietspad oprijdt? De RDW-manager: ‘’Dan moet ik toch even beetje streng zijn. Kijk, daar kan je als bestuurder wel echt op ingrijpen.’’ Oftewel, misschien moet je wel extra opletten als je met FSD rondrijdt, want jij blijft eindverantwoordelijke.

Tesla kennende zullen er nog veel over-the-air-updates zijn voor Full Self Driving. Die controleert de RDW anders dan andere OTA’s. “In het normale systeem beslist de fabrikant zelf of een update invloed heeft op de typegoedkeuring,” zegt Van Nieuwenhoven. “Maar in dit geval hebben wij dat strenger gemaakt. Wij willen updates vooraf beoordelen en bepalen of extra tests nodig zijn.”

Europa wacht af

Hoewel de goedkeuring vanuit Nederland komt, heeft die een Europese impact. Andere landen kunnen het systeem al toelaten op basis van de Nederlandse beoordeling, nog voordat er een formele EU-brede stemming is geweest. Heeft er een EU-lidstaat dat al gedaan? ‘’Toen ik hierheen reed nog niet’’, verklaart de manager. Is dat een teken aan de wand dat andere landen niet zoveel vertrouwen hebben in FSD? Of zouden ze graag even willen zien hoe het zich in Nederland ontvouwt voor ze het in eigen land toestaan? We gaan het zien.