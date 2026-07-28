Hierdoor kan je nu veiliger een Duitse importauto kopen

Er was ooit eens een tijd dat je bij de aankoop van een geïmporteerde auto niet zeker wist waar je nu eigenlijk aan toe was. Ondanks in orde lijkend papierwerk bestond er altijd een kans dat de kilometerstand niet zou kloppen en dat je dus opgelicht werd. Maar die tellerfraude is sinds dit jaar minder makkelijk door te voeren, en dat werkt!

De RDW voerde begin dit jaar een aanpassing door waarbij de tellerstand van uit Duitsland (en eerder ook vanuit België) geïmporteerde voertuigen gecontroleerd werd. Met deze technische vooruitgang, waarbij je je afvraagt waarom het überhaupt zo lang heeft moeten duren, is het voor importeurs en kopers nu vele malen makkelijker om de werkelijke tellerstand van een auto te achterhalen en te verifiëren.

Vlak voor import toch geen lagere tellerstand

De aanpassing werp ook zijn vruchten af, stelt de RDW nu op basis van eigen onderzoek. De instantie spitte eens door de cijfers vanaf de invoering van de aanpassing tot nu en kwam erachter dat er ineens veel minder vaak een lagere tellerstand vlak voor import over de Nederlandse grens plaats had gevonden.

Of zoals de instelling het zelf brengt: "We zagen een duidelijk patroon bij de import van Duitse voertuigen. In Duitsland liep de tellerstand keurig op, maar bij de eerste registratie in Nederland was de tellerstand opeens lager. Uit onze analyses bleek dat begin van dit jaar 92 procent van de onlogische tellerstandenreeksen ontstond tussen de laatste registratie in Duitsland en de eerste registratie in Nederland. Inmiddels is dat aandeel gedaald naar 60 procent."

Blijft opletten

Met andere woorden: door de ingreep van de RDW is het voor fraudeurs minder aantrekkelijk om het risico te nemen aangezien ze er makkelijker bijgelapt kunnen worden. En aan de andere kant blijkt ook dat er nog steeds een groot aantal mensen de minder legale wegen blijven bewandelen, ondanks het beter werkende systeem.

Hoewel de cijfers positief zijn, blijft het dus nog altijd opletten bij de aankoop van een tweedehands auto uit Duitsland of België. Volle 100 procent zekerheid dat er niet gerommeld is met de tellerstanden heb je nog steeds niet.

Foto: BMW X5 gespot door @spotcrewda

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