RDW trekt vanaf 18 november kentekens in: politie kan auto's afpakken

De RDW gaat schoon schip maken. De rijksdienst wil graag dat alle auto’s die in Nederland ingeschreven staan door geregistreerde personen worden bestuurd. Daarom begint het vanaf 18 november aan een grote schoonmaak.

Auto’s en andere voertuigen die op iemands naam staan die niet meer in Nederland ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP), worden vanaf 18 november in beslag genomen. Geen mitsen of maren: de auto wordt gewoon door de politie meegenomen. Het is niet bekend bij hoeveel auto’s dit het geval is.

Vanaf woensdag 18 november 2026 vervalt de tenaamstelling van de betreffende voertuigen automatisch als er voor die tijd geen actie is ondernomen. Zonder geldige tenaamstelling mag een voertuig onder geen beding op de openbare weg rijden of geparkeerd staan. Wordt een voertuig waarvan de tenaamstelling is beëindigd toch op de openbare weg aangetroffen, dan kan de politie het voertuig bij een controle direct in beslag nemen.

Waarom doet de RDW dit?

Een voertuig mag in Nederland alleen op naam staan van iemand die daadwerkelijk ingeschreven staat op een adres in Nederland. Met deze actie wil de RDW ervoor zorgen dat de voertuigenregistratie exact aansluit op de gegevens in de BRP. Door kentekens van niet-ingeschrevenen door te halen, wordt de voertuigadministratie opgeschoond en wordt illegaal gebruik of misbruik van voertuigen tegengegaan.

Wat moeten betrokkenen doen?

Twijfel je of jouw auto in gevaar komt? De regeling geldt voor personen die op of voor 30 april 2026 zijn uitgeschreven uit de BRP. De getroffen personen zijn in de afgelopen periode door de RDW per brief geïnformeerd. Om de tenaamstelling te behouden, moet je voor 18 november in actie komen. Overschrijven of schorsen kan via rdw.nl/overschrijven, bij een kentekenloket, een RDW-balie of bij een RDW-keuringsstation.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie zijn er verschillende opties. Als je in het buitenland woont, kun je de auto aangeven voor export bij de RDW. Gebruikt iemand anders het voertuig of is er een nieuwe eigenaar? Laat het voertuig dan overschrijven op naam van een persoon of bedrijf die wél ingeschreven staat op een Nederlands adres. Wordt de auto tijdelijk niet gebruikt? Dan kun je de auto het beste laten schorsen. Hier betaal je wel voor en hierdoor mag je ook even niet de weg op, maar je raakt in ieder geval niet de tenaamstelling kwijt. Gaat het om een leasevoertuig of is er beslag gelegd? Neem in deze gevallen direct contact op met de leasemaatschappij of de betreffende deurwaarder.

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Bron: RDW

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