Iedereen behalve de RDW maakt zich zorgen over de deurgrepen van Tesla

Terwijl in China bijna alle Tesla's teruggeroepen worden omdat de verzonken deurgrepen als dusdanig onveilig worden gezien, geeft de Nederlandse RDW aan dat er helemaal niets mis is met de grepen.

Er is nogal wat te doen om de elektronische en verzonken deurgrepen die tegenwoordig op bijna alle EV's te vinden zijn. Niet heel gek, want er zijn ondertussen meerdere mensen overleden doordat ze na een ongeluk in een auto opgesloten zaten doordat de deurgrepen niet meer werkten en dus de hulpdiensten niet op tijd in de auto konden komen. Dit escaleerde eind vorige week toen de Chinese overheid ingreep en besloot om auto's met verzonken deurgrepen terug te laten halen en aan te laten passen om de veiligheid te verbeteren.

De problematiek is nu ook in Europa beland, waarbij de Nederlandse RDW als eerste reageert. Volgens de nuchtere instantie is er niet zoveel aan de hand. "De RDW is van mening dat voertuigen onder alle omstandigheden — ook wanneer de elektrische systemen uitvallen — op een intuïtieve manier en zonder gebruik van gereedschap zowel van binnenuit als van buitenaf kunnen worden geopend", bevestigt de RDW schriftelijk tegenover Reuters.

Geen probleem

Volgens de instantie is het ontwerp waarbij de deurhendels verzonken zijn, in de basis helemaal geen probleem. Toch geeft het wel toe dat er op dit moment over gesproken wordt op hoog niveau om te zien of er ingegrepen moet worden. "Dit komt doordat er de afgelopen jaren gevallen zijn geweest waarin inzittenden of hulpverleners moeite hadden om voertuigen te openen na een ongeval of brand," aldus de instantie.

De dodelijke ongevallen staan dus zeker op de radar van zowel de RDW als de Europese beleidsmakers. Tegelijk is de Chinese terugroepactie van in totaal 4,3 miljoen voertuigen (waaronder bijna drie miljoen Tesla's) geen reden om ook in te grijpen. De RDW wil enkel bevestigen dat het de situatie in de gaten houdt, maar laat niet weten of het ook werkt aan een eigen ingreep of terugroepactie.

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