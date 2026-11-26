‘BMW Spanje en Real Madrid gaan samen hun vijfde seizoen tegemoet met nieuwe geëlektrificeerde vloot’, zo luidt het persbericht. Dat klinkt heel erg groen en milieubewust, maar in werkelijkheid kiezen de meeste spelers gewoon voor een dikke V8.

De spelers van Real Madrid mochten zelf een auto uitkiezen en wat bleek? Ze kozen massaal voor de BMW XM. Dat mag geen verrassing heten, want als er één BMW een voetballersauto is, dan is het wel de XM. Van de 26 spelers in de selectie kozen er 15 voor de BMW XM. Onder hen is ook onze Nederlandse ster Denzel Dumfries. Hij heeft dus dezelfde smaak als Dreetje Hazes, want die nam recent ook een XM in ontvangst. Naar de foto te oordelen is Denzel dolblij met zijn nieuwe aanwinst.

XM Label

Als je dan toch mag kiezen, dan neem je natuurlijk de dikste. De spelers die een XM kozen, gingen dus allemaal voor de XM Label. Dat is de versie die voorheen de Label Red heette, maar nu is omgedoopt tot alleen Label. Een waardeloze naam, maar dan krijg je wel 748 pk. En ja, het is een hybride, dus Real Madrid kan schermen met een "geëlektrificeerde vloot".

























Hoewel de XM duidelijk de favoriet was, waren er ook nog een aantal spelers die een andere keuze maakten. Verdediger Militão en doelman Lunin zijn mannen naar ons hart, want zij kozen de M5. Cucurella koos voor een X7 M60i en dan waren er ook nog een aantal spelers die voor elektrisch gingen. Waaronder Mbappé: hij ging voor een iX3. Ook coach Mourinho vond dat hij het goede voorbeeld moet geven en opteerde voor de iX.

Nu kunnen de gemiddelde profvoetballer natuurlijk kopen wat ‘ie wil, maar waarschijnlijk vereist het contract toch dat ze met hun sponsorauto naar trainingen moeten komen en dergelijke zoals bij Vfb Stuttgart. Dus dan hebben de spelers Real Madrid het een stuk beter getroffen dan die van Manchester City. Zij hebben namelijk BYD als sponsor. In Parijs bij PSG hebben ze het nog beter bekeken.