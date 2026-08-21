Rechter bepaalt: extra kosten parkeerboete zijn onrechtmatig

Als automobilist begint het steeds meer een overweging te worden om de exorbitant hoge parkeerkosten te betalen of een boete te riskeren. Bij dat laatste komt nog een extra kansberekening kijken: wordt je op de hoogte gesteld van de boete die je hebt gekregen of niet? Gebeurt dat niet, dan krijg je de nodige extra aanmaningskosten voor de kiezen. Tenminste, dat was het geval.

Een half uurtje te lang op een parkeerplaats staan levert je in Nederland al snel een boete van zo'n 130 euro (exclusief 9 euro administratiekosten) op. Naast dat dit in vergelijking met andere Europese landen een absurt hoog bedrag is, is het nog maar de vraag of je de boete ook netjes aangeleverd krijgt. Het hele proces van het scannen van de nummerplaat op het plaats delict tot het versturen van de boete naar de overtreder gaat digitaal. Maar dat gaat niet foutloos.

Niet gekregen

Het blijkt namelijk dat lang niet alle parkeercriminelen hun boete op tijd krijgen en daarom onterecht moeten opdraaien voor aanmaningskosten. Het probleem ligt bij het verzenden van de boete. Dit gaat naar een e-mailadres, maar de verzendende gemeentes hebben geen idee of dit het juiste adres is. Een aanmaning gaat via de post, waardoor deze wel bewezen verzonden is naar het juiste adres, maar de overtreder voor de fout van de boeteverstrekker mag opdraaien. En daarvan stelt de rechter dat het dus onrechtmatig is.

De uitspraak, die al op 21 juli werd gedaan, zet de deur open voor enorm veel beboete mensen die nu bezwaar aan kunnen tekenen tegen de extra kosten. Of veel mensen dat ook gaan doen? Daar lijkt het niet op. De kosten die in rekening worden gebracht voor de aanmaning bedraagt namelijk een luttele 9 euro. Het zal dus meer een principekwestie zijn, dan een financiële meevaller.

De versnipperaar draait overuren

Het is overigens niet de eerste keer dat lokale overheden gewezen werden op hun slechte administratie. Eerder deze maand verklaarde de rechter ook al dat er een hele trits verkeersboetes ongeldig werd verklaard omdat de camera's die ze vaststelden zonder toestemming waren aangezet. Plaatsen is één ding, activeren gaat enkel met goedkeuring van het OM.

Je zou bijna bij elke boete bezwaar gaan aantekenen. Het lijkt erop dat je een relatief goede kans maakt om er onderuit te komen, omdat er ergens achter de schermen een ambtenaar niet zat op te letten.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover