Bizar: hoe duur je verkeersboete is in Nederland hangt af van waar je wordt gepakt

Wie in Nederland een verkeersboete krijgt, moet rekenen op tarieven die tot de hoogste van Europa behoren. Dat die bedragen de afgelopen jaren flink zijn gestegen om gaten in de overheidsbegroting te dichten, is in het verkeerde keelgat geschoten. Eerder haalde de Rechtbank Midden-Nederland al een streep door verhogingen van de boetetarieven wegens strijd met het evenredigheidsbeginsel. Maar wie denkt dat dit bij elke rechtbank tot een lagere prent leidt, heeft het mis.

Er is een duidelijke tweedeling ontstaan. Juridisch adviesbureaus boekten kortgeleden succes bij de rechter in Midden-Nederland. Die oordeelde dat de structurele prijsstijgingen van verkeersboetes (Wahv) onverbindend zijn. De logica van die rechter: boetes zijn er voor de verkeersveiligheid, niet om de staatskas aan te vullen. Boetes voor onder meer milieuzones en rijstrookafsluitingen werden daar ter plekke met tientallen euro's verlaagd.

De andere kant

In Nijmegen denkt de rechter er anders over. De Rechtbank Gelderland wees beroepen af van automobilisten die op basis van datzelfde evenredigheidsbeginsel onder hun verhoogde boete uit hoopten te komen. Hoewel de Nijmeegse rechter erkent dat er "het nodige op af te dingen valt" dat boetes puur om budgettaire redenen zijn verhoogd, vindt de rechter niet dat ie op de stoel van de politiek moet gaan zitten. Het is aan de Tweede Kamer om toezicht te houden op de boetetarieven. Zolang de politiek niet ingrijpt, blijven de boetes gewoon gehandhaafd.

De uitkomst

Er valt voor beide kampen wat te zeggen, maar het resultaat is nu dat de plek waar je geflitst wordt, bepaalt of je beroep kans van slagen heeft. Uiteindelijk zal het Gerechtshof of de Hoge Raad zich hierover moeten uitspreken om één landelijke lijn te trekken. Tot die tijd blijft het aanvechten van een verkeersboete een gok.

Het feit dat je anders wordt behandeld per rechter is niet nieuw, zegt Nick Voorbach van Verkeersboete.nl tegen De Gelderlander : “Dat probleem kom ik al dertien jaar tegen. Nu is het zo dat als je over de A12 rijdt en je krijgt bij Utrecht een boete van 350 euro, je 10 procent korting krijgt van de rechter. Maar als je even doorrijdt en je bent bij Arnhem en wordt geflitst, dan krijg je die korting niet. Dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen.”

Komt er verandering?

Gelukkig wordt hier werk van gemaakt in Den Haag. Tweede Kamerlid El Abassi heeft Kamervragen gesteld over dit probleem en hoopt op een antwoord van Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid van Nederland over het verlagen van de boetes of in ieder geval één lijn trekken in de boetebedragen. Wordt vervolgd…

Volg ons ook op Google Nieuws