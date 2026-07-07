Rechtszaak over Porsche-schadebak krijgt verrassende wending

Ongeveer een jaar geleden schreven we over een Porsche 997 die het onderwerp van een rechtszaak was geworden. Het was een schadebak en de teller zou teruggedraaid zijn. Dit verhaal heeft nu een vervolg gekregen.

De rechtszaak werd aangespannen door een Oostenrijker, die in 2021 een Nederlandse Porsche 997 Targa had gekocht via Catawiki. Deze werd geadverteerd als een auto met slechts 27.259 kilometer op de klok. Met de aankoop was een bedrag van € 54.000 gemoeid.

Plamuur

In 2023 kwam de koper erachter dat de Porsche toch niet zo mooi was als hij dacht. Onder de lak bleek een dikke laag plamuur te zitten en er waren nog meer aanwijzingen dat het een schadebak was. Verder zou de motor 3.744 draaiuren hebben gemaakt, wat lastig te rijmen is met de kilometerstand van 27.259 kilometer.

Voor de Oostenrijker reden genoeg om naar de rechter te stappen. De Rotterdamse rechtbank boog zich vorig jaar al over de kwestie. De rechter oordeelde toen dat het schadeverleden geen reden was om de verkoop te ontbinden. De verkoper had namelijk nergens beweerd dat de auto schadevrij was. Over de kilometerstand kon nog geen oordeel geveld worden. Daar moest een onafhankelijke expert naar kijken. Dat is inmiddels gebeurd.

Kilometerstand klopt toch?

De auto is langs geweest bij Porsche-specialist Lammertink. Wat blijkt? Volgens hun oordeel klopt de kilometerstand gewoon. Dit baseren ze onder meer op het feit dat de ABS 710 gebruiksuren heeft. Dat zou goed kunnen kloppen bij 27.259 kilometer. Ook is er niet stiekem een andere motor in gehangen, want de auto is gewoon ‘matching numbers’. Verder wijst de technische staat van de motor op een lage kilometerstand.

De rechter neemt het oordeel van Lammertink over en ziet dus geen reden om de kilometerstand in twijfel te trekken. Dat het een schadebak is, doet er verder niet toe, zoals de rechter al eerder had gezegd. Kortom: er is geen reden om de verkoop terug te draaien. Toch verrassend, want we zouden absoluut niet raar hebben opgekeken als de teller inderdaad was teruggedraaid. Het schijnt dat zulke praktijken wel eens voorkomen...

De koper moet zijn Porsche dus gewoon houden, of hij nu wil of niet. Verder moet de Oostenrijker voor de proceskosten à € 3.175 opdraaien. Toch hoeft hij niet te treuren: een 997.2 Targa met weinig kilometers kun je anno 2026 voor aanzienlijk meer dan € 54.000 verkopen. En deze auto heeft dus écht weinig kilometers.

Via: Quote

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