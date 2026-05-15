Recordronde Nürburgring Volkswagen Golf GTI nu alweer in gevaar

Jarenlang had Honda het goed voor elkaar met de snelheid van de Civic Type R, voor voorwielaandrijvers dan. Het was pertinent de snelste FWD op de Nürburgring, wat het clowneske uiterlijk toch nog wat kracht bijzette. Ietwat jammer dus dat Volkswagen's bloedhete GTI Clubsport Edition 50 nu dat record afpakt. Het zal wel toeval zijn dat er ineens weer wat boven komt borrelen wat betreft een extra gepeperde Civic Type R. Of niet?

Dat er meer in het vat zit wat betreft de Honda Civic Type R, dat moge duidelijk zijn. HRC, Honda's racedivisie, zorgt voor raceklare Civics in lokale raceklassen. Honda gaf al een hint wat betreft een dikkere Civic met de Civic Type R HRC Concept. Ook al kregen we die alleen gecamoufleerd te zien, zag het eruit als een veel dikkere Type R.

Productie aanstaande?

Recent was er een groot Civic Type R-evenement nabij de Twin Ring Motegi, voor Gran Turismo-spelers wellicht een bekende racebaan in Japan. De president van HRC, Koji Watanabe, kwam daar in gesprek met het Japanse Car Watch. Daar leek de president te hinten op het feit dat die Civic HRC wellicht binnenkort zou kunnen verschijnen. Het blijft nog ietwat vaag, maar sluit de komst van een extra potente Civic Type R dus niet uit. De upgrades van HRC omvatten nieuwe aerodynamica, andere afstelling voor de vering en het onderstel, betere remmen en allerlei klein grut om de Civic de koning van het circuit te maken.

Niet dat Honda dit regelrecht zou toegeven, maar zoals gezegd is de timing voor de Honda Civic HRC wel perfect. Nu Volkswagen het record heeft afgepakt, heeft Honda weer wat om voor te strijden. De Civic aanbieden als gelimiteerde topversie helpt dan ook, want dan is het record ook nog voor productieauto's. En het betekent dat de auto te koop gaat zijn. Honda hoopt vooral op Japan en de VS te mikken, Europa ligt helaas niet perse op hun netvlies. Dan hadden we de standaardversie meer moeten kopen.