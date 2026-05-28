Red Bull-adviseur noemt Jos Verstappen een pure, pure boef

Dat ene Jos V., vader van een van de meest talentvolle coureurs van deze tijd, niet altijd een lievertje is, dat mag intussen wel duidelijk zijn. Maar Red Bull-adviseur Gino Rosato gaat nog een stapje verder en noemt pa Verstappen een 'pure boef'.

De kersverse plaatsvervanger van een andere en ietwat bejaarde Red Bull-boef, laat in een podcast het nodige weten over zijn historie met Jos Verstappen. Daarbij schijnt hij ook een licht op de opvoeding van Max Verstappen die hij zijdelings meemaakte in die tijd. Iets wat hij omschrijft als een meedogenloze aanpak die zijn vruchten overduidelijk heeft afgeworpen.

"Pure boef"

"Jos is een pure, pure boef. Je moet niet sollen met Jos", zegt de adviseur. "Hij is een eerlijke man, een van de oude stempel. Je kunt hem niets wijsmaken. Je kunt hem niet vertellen dat hij het slecht gedaan heeft. Hij heeft het grootste monsters in de Formule 1 gemaakt, of in ieder geval een van de grootsten". Daarbij verwijst hij naar het opvoeden van Max Verstappen en de genadeloze werkethiek die hem is bijgebracht.

Toch ziet Rosato Max niet als beste coureur. De ex-Ferrari-man blijft erbij dat Schumacher heer en meester is in zijn vakgebied. Hij ziet Max eerder als een iets uitgesprokenere versie van Kimi Räikkönen. "Max lijkt extreem veel op Kimi, alleen is hij iets pittiger en ruimdenkender. Kimi lijdt in stilte en sluit zich af, terwijl Max juist uithaalt."

Recht doorzee

Daarnaast worden de Verstappens er nog wel eens van beschuldigd dat ze spelletjes achter je rug om spelen. Daar is volgens Rosato niets van waar. Volgens hem zijn zowel pa als zoon mensen waarvan je weet wat je aan ze hebt en draaien ze niet om de hete brei heen. "Ze beoordelen mensen niet op het geld dat ze meebrengen en spelen geen onbewuste spelletjes achter je rug om. Het zijn gewoon eerlijke en aardige mensen die hun werk doen."

