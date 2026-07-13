Red Bull bereidt zich voor op vertrek Verstappen: vervanger al in beeld

We hebben het de afgelopen weken vooral over de toekomst van Max Verstappen. Maar over de gang van zaken bij het team blijft het best stil. Toch zouden er bij de renstal ook al de nodige voorbereidingen getroffen worden voor het vertrek van de Limburger.

Na de Grand Prix van Silverstone werd het even heel goed duidelijk dat de relatie tussen Max Verstappen en Red Bull alles behalve perfect is. Daarop explodeerde vanzelfspreken het geruchtencircus. Door de radiostilte van Verstappen en team, probeerde iedereen de vraagt te beantwoorden: gaat hij wel of geen transfer maken, en zo ja, waar gaat hij dat eigenlijk heen? Wordt het Mercedes, of toch naar McLaren voor een ruil met Piastri? Wat er binnen het team te gebeuren stond, werd compleet vergeten.

Bearman op de stoel van Verstappen?

De Britse F1-commentatoren David Croft en Martin Brundle denken juist daar meer over te weten. Volgens de twee houdt teambaas Laurent Mekies van Red Bull de jonge coureur Oliver Bearman al enige tijd goed in de gaten. De 21-jarige Haas-coureur zou eventueel het gat kunnen vullen dat Verstappen achterlaat, mocht hij dat willen.

Maar er zijn nu al beren op deze weg te vinden. Bearman zou namelijk wachten op zijn kans bij Ferrari. Maar daar lijkt de komende jaren geen ruimte te zijn. De Scuderia heeft zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc voor langere tijd vastgelegd en heeft naar verluidt geen plannen om daar verandering in te brengen. Zelfs niet als ene Max Verstappen bij het team zou aankloppen voor een plekje, laat staan dat er ruimte gemaakt wordt voor Bearman.

Kortom, Bearman zou voor langere tijd vastzitten bij Haas. De twee commentatoren stellen dan ook dat Bearmans manager er goed aan zou doen om eens contact op te nemen met Red Bull om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

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